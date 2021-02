La Comissió d'Assumptes Jurídics del Parlament Europeu ha recomanat aquest dimarts retirar la immunitat parlamentària dels eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, tal com l'havia sol·licitat el Tribunal Suprem a l'Eurocambra al començament de 2020 per a poder jutjar als polítics independentistes a Espanya.



L'òrgan de l'Eurocambra ha aprovat l'informe amb 15 vots a favor, 8 en contra i dues abstencions, amb el que es fa el primer pas perquè la institució europea respongui formalment a les autoritats espanyoles sobre la situació de l'expresident de Catalunya i els dos exconsellers que van fugir amb ell a Bèlgica.

La decisió definitiva, la primera setmana de març

No obstant això, la decisió definitiva no es coneixerà fins que el mateix informe sigui sotmès al vot del pròxim ple del Parlament europeu, previst per a la setmana del 8 de març.



L'informe assenyalava que els fets pels quals Puigdemont, Comín i Ponsatí són processats van tenir lloc abans que es convertissin en eurodiputats i que no estan vinculades al seu exercici com a membres del Parlament Europeu, condicions necessàries perquè la Eutocámara denegui una petició de l'aixecament d'immunitat.