24 hores després de registrar al Congrés la proposició de llei per reformar l'actual delicte de sedició, el socialista Patxi López i Jaume Asens, dels Comuns, han defensat públicament l'acord.

López assegura que amb Pedro Sánchez a la Moncloa i l'actuació del PSC Catalunya "ja no és el gran problema que tenia Espanya fa uns anys (...) Es respira d'una altra manera, hi ha diàleg institucional i polític". També ha carregat contra les crítiques del PP: "per a nosaltres traïció és estar en un govern i no fer res. La dreta només vol poder", ha dit.

02.44 min PSOE i Comuns treuen pit per la reforma de la sedició

Mentrestant, Jaume Asens veu la reforma del delicte de sedició com "una victòria de la política en majúscules" que apropa l'Estat espanyol a Europa. El president del grup parlamentari d'UP-ECP-GeC al Congrés ha celebrat que PSOE i ERC hagin "mogut posicions" respecte aquesta qüestió.

A més a més, nega que la proposta de reforma sigui un "xantatge de l'independentisme", i admet que la proposició de llei és millorable, per la qual cosa convida a totes les forces que presentin les seves esmenes durant el tràmit parlamentari que ara s'obrirà.

Esquerra vol esmenar el text En una entrevista radiofònica aquest dissabte, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha qualificat la derogació de la sedició i la modificació del delicte de desordres públics com a "dos grans èxits" i ha assegurat que ara "els aparells repressius de l'Estat tindran menys eines per fer la seva feina" i "hauran de retorçar el Dret". Serveis informatius Ràdio 4 Aragonès celebra la derogació del delicte de sedició Escuchar audio Sobre l'eventual retorn de l'expresident Carles Puigdemont o la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha dit que dependrà de "molts factors", entre ells, la "interpretació" que en faci el Tribunal Suprem. En aquest sentit, el president d'Esquerra Republicana ja ha expressat públicament la seva voluntat de modificar també el delicte de malversació tal com està recollit a hores d'ara al Codi Penal.