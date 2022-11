La reforma del Codi Penal que planteja el Govern amb l’eliminació del delicte de sedició suposa una important reducció de les penes de presó. Si fins ara la sedició preveia penes d’entre 10 a 15 anys, alhora que la inhabilitació dels condemnats, la nova figura que proposen el PSOE i Unides Podem situa les penes de presó d'entre els 3 i els 5 anys. Pel que fa a la inhabilitació es quedaria amb de 6 a 8 anys.

Un cop publicada la reforma al BOE, el Tribunal Suprem es veurà obligat a revisar les penes dels processats en la causa del procés. La reforma, en ser llei orgànica, necessita el suport de la majoria parlamentària al Congrés de 176 escons. Es tramita com a proposició de llei, així que no necessita el dictamen d'òrgans consultius i es pot fer a través d'un procediment d'urgència. Els comuns esperen que vegi la llum abans d'acabar l'any.

Què passa amb els processats a l'estranger? Sobre Carles Puigdemont, Toni Comin i Lluís Puig encara recau l'acusació de malversació, per tant, si se'ls jutgés a Espanya, la petició de pena es veuria reduïda, però encara comportaria presó. En el cas de Marta Rovira només està processada per sedició, per tant, aquesta reforma implicaria enfrontar-se a una pena d'entre tres i cinc anys.

Un cop publicada la reforma al BOE, segons fonts jurídiques, el Tribunal Suprem es veurà obligat a revisar les penes dels 9 condemnats en la causa del procés i aplicar aquesta reforma del Codi Penal amb caràcter retroactiu. A efectes pràctics, caldrà veure què passa amb les penes d'inhabilitació que encara arrosseguen. Cal tenir en compte que una part de la condemna d'inhabilitació d 'Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa és per malversació i aquesta no es veuria reduïda.

El president del grup parlamentari d'Unides Podem, Jaume Asens , ja ha demanat aquest divendres que, en el marc de la reforma del delicte de sedició, s'aprofiti per a modificar el de malversació per a construir una "pista d'aterratge" que faciliti el retorn a Espanya de l'expresident Carles Puigdemont.

Comesos per una multitud

També afegeix que "els fets descrits en l'apartat anterior seran castigats amb la pena de presó de tres a cinc anys i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic pel mateix temps quan es cometin per una multitud el número de la qual, organització i propòsit siguin idonis per a afectar greument l'ordre públic. En cas de trobar-se els autors constituïts en autoritat, la pena d'inhabilitació serà absoluta per temps de sis a vuit anys".