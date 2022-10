El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabrierl Rufián, no ha volgut vincular reforma del delicte de sedició amb la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat, però considera que "és una bona notícia" tot i que "no soluciona el conflicte". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Rufián ha detallat que Esquerra Republicana de Catalunya ha donat via lliure als pressupostos a canvi de poder-los millorar.

Rufián veu positiu que sigui el PSOE qui faci la proposta de reforma del delicte de sedició: "És un avenç molt més gran del que pensem". El diputat d'Esquerra no ha volgut posar cap termini per aprovar la reforma perque, segons ell, "parlar de tempos és una soga al coll" i lliga l'aprovació dels pressupostos només a millorar-los: "L'única condició és millorar els pressupostos. Aprofitar la nostra força parlamentària".

Gabriel Rufián afirma que la població no està interessada de molts dels temes diaris de la política, com ara la petició de reforma del delicte de sedició: "La gent està superdesconnectada i em preocupa enormement": "Hi ha gent que a més de la bandera, mira per la seva nevera".

"Els pressupostos no han canviat gens" Amb relació a l'aprovació dels pressupostos catalans, Gabriel Rufián ha assegurat que els comptes catalans no han canviat gens i no entén que Junts per Catalunya no hi doni suport: "Estic convençut que aquells que parlen tot el dia de Catalunya voldran que tirin cap endavant". El portaveu republicà al Congrés ha elogiat l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, responsable de l'elaboració dels pressupostos: "És pragmàtic i útil. Tant de bo hagués continuat al Govern". Rufián també ha celebrat les incorporacions al Govern d'Esquerra d'Ubasart, Nadal o Campuzano: "Fa cinc anys no ho hauria dit. M'he fet molt més tolerant, molt més flexible".

"Quina diferència hi ha entre Illa i Arrimadas?" El portaveu d'Esquerra ha retret al primer secretari del PSC, Salvador Illa, de no haver fet prou per a la construcció nacional o social i s'ha preguntat, retòricament, si hi ha cap diferència entre Salvador Illa i Inés Arrimadas: "Han fet un Govern a l'ombra. Esperàvem molt més d'ell". En aquesta línia, Rufían ha retret els socialistes catalans podien haver fet més tant al Parlament com al Congrés: "Ens diuen en petit comitè, votaria a favor, però no ens deixen". A més, ha fet autocrítica amb la manca de compliment dels acords d'inversions i diu que avui, els culpables dels incompliments del govern de l'Estat amb Catalunya són els polítics catalans: "Jo era petit i el govern ja no complia. Era culpa del PP o del PSOE. Ara la culpa és nostra".