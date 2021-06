Illa emula Maragall i presenta el seu govern a l'ombra

El líder del PSC, Salvador Illa, ha presentat aquest diumenge el seu govern a l'ombra. Recupera així la fórmula que ja va impulsar Maragall l'any 2000, quan va guanyar les eleccions en vots i va estar a l'oposició.

En un acte solemne al Palau Requesens, un edifici històric a escassos 200 metres de la seu oficial de l'executiu, el Palau de la Generalitat, Illa ha reunit per primera vegada els seus 15 'consellers a l'ombra'. L'objectiu, diuen els socialistes catalans, és construir una alternativa real a la coalició independentista i fiscalitzar l'executiu de Pere Aragonès.

15 consellers i dos comissionats liderats per Alícia Romero

El govern a l'ombra el formaran diputats actuals amb Salvador Illa com a president, 15 consellers i dos comissionats encapçalats per Alícia Romero a Economia i Hisenda i, també, com a portaveu.



La resta de diputats que el configuren beuen de la seva experiència anterior, com Ramon Espadaler, conseller a l'ombra de seguretat, Gemma Lienas a Igualtat o Jordi Terrades a Infraestructures i Territori. David Pérez s'ocuparà de Transparència, Asumpta Escarp de Salut, Raúl Moreno d'Afers Socials, Esther Niubó a Educació i Òscar Ordeig, d'Indústria i empresa. Completen el govern socialista, Pol Gibert, Rosa Maria Ibarra, Silvia Paneque, Rocío García, Rubén Viñuales i Marta Moreta.



Paper destacat per a Eva Granados i Ferran Pedret com a comissionats de presidència. Una infraestructura paral·lela que es complementarà amb un consell tècnic que prepararà projectes pel govern alternatiu. Les reunions dels dos ens seran quinzenals i tot el treball que facin serà públic a la web del PSC.