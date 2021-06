Aragonès i Sánchez comencen a preparar la primera reunió a la Moncloa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han mantingut aquest divendres una llarga conversa telefònica amb la idea de preparar una propera torbada presencial a la Moncloa aquest mateix mes de juny. La trucada ha durat uns 40 minuts. La xerrrada ha estat "fluïda i productiva" i ha servit per constatar "l'objectiu compartit d'avançar cap a la superació dels reptes comuns mitjançant el diàleg", segons han informat La Moncloa i la Generalitat en un comunicat conjunt.

A més a més, tots dos han coincidit en la necessitat de guanyar definitivament la batalla al coronavirus i assolir la reconstrucció econòmica, sobretot en referència als fons Next Generation.

Els dos presidents ja havien intercanviat missatges abans amb motiu del recent nomenament d'Aragonès com a president de la Generalitat però la d'avui ha estat la primera conversa més profunda.

Fons de l’executiu català parlen d’una primera presa de contacte que podria servir per fixar la data i enfilar temes com la mesa de diàleg.

Aragonès demana “valentia” a l’Estat a l’assemblea de l’AMI

Precisament Aragonès ha reclamat aquest divendres “valentia política” a l’Estat per “resoldre el conflicte polític” amb un referèndum d’autodeterminació a Catalunya com el que va fer el govern britànic a Escòcia al 2014. El president català ha apostat també per l'amnistia i llibertat per als presos del procés i exiliats durant la seva intervenció davant l’Assemblea General de l’Associació de Municipis per la Independència.