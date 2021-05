El líder del PSC, Salvador Illa, ha recordat en la seva intervenció al ple d’investidura del Parlament que el nou Govern neix ple de desconfiances entre els mateixos socis. Ha posat l’exemple de la renúncia de la que havia de ser la nova consellera d’Economia, Elsa Artadi, i ha advertit que "Vostè (Pere Aragonès) va arribar a un pacte de conveniència amb Jordi Sànchez . A banda, hem vist carreres per descartar-se del seu govern. Jo hi veig falta de confiança."

La negociació ha afeblit i rebaixat l'autoritat el futur president

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha advertit a Pere Aragonès que "els pronòstics sobre la solidesa i l'autoritat de la seva Presidència no són gens encoratjadors", i ha recordat que Aragonès serà el primer president que haurà necessitat tres intents per a ser investit. L'exministre ha recordat que la negociació entre ERC i Junts per a formar Govern ha danyat les institucions i ha "afeblit i rebaixat la seva autoritat com a futur president", perquè ha llançat ultimàtums que no s'han complert.

Illa ha acusat ERC i Junts d'airejar les seves diferències sense discreció: "És un pacte de conveniència. I per què hem hagut de perdre tres mesos per a aconseguir això?". També s’ha referit al fet que la dirigent de Junts, Elsa Artadi, s'hagi descartat per a formar part del Govern, demostrant la seva desconfiança cap al nou executiu d’Aragonès.