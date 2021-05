La vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha traslladat al secretari general del partit, Jordi Sànchez, que no té intenció de postular-se per formar part del Govern que presidirà Pere Aragonès. Així ho ha avançat La Vanguardia i ho ha confirmat a RTVE fonts de JxCat.

“Elsa Artadi comunica a Junts que no vol ser al nou Govern. Era la millor posicionada per ocupar Economia i Hisenda. La líder de JxCat a Barcelona opta per centrar-se en les tasques a l'Ajuntament | @RTVECatalunya ➕ Més info: https://t.co/PMLV9NCs9D pic.twitter.com/riJlxQEy90 “

El sient més important de Junts al Govern

El nom d'Artadi ha figurat a totes les travesses com a propera vicepresidenta i consellera d'Economia i Hisenda del Govern. Per sorpresa i a poques hores de l'inici del Ple d'Investidura de Pere Aragonès, la diputada i regidora de JxCat a Barcelona ha comunicat que no vol optar a aquest càrrec i que prefereix continuar com a líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona.

Segons un comunicat del partit, Elsa Artadi "ha explicat avui a l’equip municipal de Junts per Catalunya a Barcelona que manté el seu total compromís amb Barcelona, la feina a l’Ajuntament i per fer realitat el canvi al Govern municipal a les eleccions de l’any 2023".

Tot i les especulacions de les darreres setmanes sobre la seva participació al nou Govern de la Generalitat, diu el comunicat, "el compromís amb Barcelona pres per Artadi fa dos anys està consolidat ara més que mai i segueix treballant per liderar el projecte que faci possible un nou Govern a Barcelona, que faci possible un canvi de cicle i posi fi a l’espiral de decadència en que està sumida per l’aliança d’Ada Colau i Jaume Collboni, Comuns i Socialistes, i el suport d’Esquerra".

“Avui, més que un NO al Govern de la Generalitat, és un SÍ reforçat a la ciutat de Barcelona, diu el partit d'Elsa Artadi“

Segons les fonts consultades, no es tracta de cap veto al seu nom, sinó simplement de la seva voluntat de no assumir funcions en el si de l'executiu català, malgrat que pel seu perfil -va treballar en el departament d'Economia que liderava Andreu Mas-Colell en el Govern d'Artur Mas- semblava cridada a fer-se càrrec d'una vicepresidència econòmica i convertir-se en la número dos del govern.