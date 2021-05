ERC i Junts pacten un govern de coalició i desencallen la investidura

No hi haurà repetició electoral a Catalunya. Esquerra Republicana i Junts han tancat un principi d'acord per desencallar la investidura i formar un govern de coalició. Els dos partits pacten l’estructura de govern i l’estratègia independentista de la nova legislatura. Les negociacions s’han desbloquejat aquet cap de setmana després de dues reunions encapçalades per Pere Aragonès i Jordi Sànchez.

01.04 min ERC i Junts tanquen un acord per governar en coalició | Laura Herrero

Els republicans reconeixen que no es podien permetre anar a una repetició electoral i que finalment "ha guanyat la responsabilitat”. En un comunicat conjunt, de fet han demanat “disculpes per haver allargat tant el tancament de l’acord” i es comprometen a “treballar amb la CUP per reconstruir la confiança amb la ciutadania de Catalunya”.

Els detalls del pacte es coneixeran a una roda de premsa conjunta del coordinador general d’ERC, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, prevista a les 13:30h al Palau Robert.