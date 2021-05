Pere Aragonès tindrà un executiu amb 14 conselleries, repartides a parts iguals entre ERC i Junts. Serà un Govern, per primera vegada, amb més dones (8) que homes (6) i amb només 2 consellers que repeteixen en el càrrec: Teresa Jordà i Jordi Puigneró.

Jordi Puigneró assumirà la vicepresidència de la Generalitat

Jordi Puigneró, nou home fort de Junts al Govern El fins ara conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ocuparà la segona figura institucional del Consell Executiu i serà el contrapès de Junts per Catalunya al president, Pere Aragonès. A més, s'assegura mantenir la conselleria de Polítiques Digitals que fins ara ostenta i a la qual s'afegeix la gestió de les Infraestructures, provinent de l'extint departament de Territori i Sostenibilitat. Amb la seva elecció, JxCat ubica a la part més alta de l'organigrama del Govern un perfil que dins el partit es considera proper al seu líder, Carles Puigdemont, però també al secretari general i persona que ha capitanejat les negociacions, Jordi Sànchez. Puigneró sempre havia estat en les travesses per continuar al Govern. Però no comença a sonar amb força com a vicepresident fins que la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, fa públic que no serà la número dos del Govern, tal com s'havia donat per fet des de bona part de l'opinió pública i política.

Vilagrà assumeix Presidència La número 2 de la candidatura d'ERC en les passades eleccions, Laura Vilagrà, serà la nova responsable del departament de Presidència, tot i que no serà la nova portaveu del Govern. tal com ha succeït en els darrers anys. En aquest sentit, Aragonès aposta perquè la cara visible del Govern sigui una figura aliena a l'Executiu i de l'àmbit periodístic.

Jaume Giró, conseller d'Economia L'exdirector de Caixabank i la Fundació La Caixa Jserà el nou conseller d'Economia, però no ocuparà la vicepresidència del Govern. Ell mateix ha demanat no ocupar aquest lloc per centrar-se únicament a la gestió econòmica. Giró ha estat proposat per JxCat però no està afiliat a cap partit. El futur conseller va ser director general de la Fundació La Caixa entre el 2014 i el 2019 i anteriorment havia ocupat el lloc de director executiu de Caixabank el 2009. Giró es va presentar a les eleccions a la presidència del Barça amb la candidatura de Joan Laporta, però va abandonar el projecte després de guanyar les eleccions.

Roger Torrent, responsable d'Empresa i Treball L'expresident del Parlament substituirà Ramon Tremosa (Empresa) i Chakir el Homrani (Treball) en el càrrec. Una conselleria que tindrà com a objectiu la recuperació dels sectors més perjudicats per la crisi econòmica causada per la pandèmia –com el comerç, el turisme o la restauració- o la recerca de noves empreses que puguin ocupar el buit de Nissan a la Zona Franca –com per exemple una planta de bateries.

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior L'exalcalde de Vilanova i la Geltrú i excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, serà el pròxim conseller d'Interior. Elena substituirà el fins ara conseller Miquel Sàmper, de Junts. Exmilitant del PSC, es va donar de baixa el 2014 en desacord amb la línia seguida per la formació socialista en el procés sobiranista, i es va acostar a ERC. Elena serà el responsable polític sobre els Mossos d'Esquadra, que darrerament han estat qüestionats per les actuacions dels seus antidisturbis en algunes manifestacions, com per exemple contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. A més, en el pacte ERC-CUP de fa unes setmanes, s'incloïa la suspensió de l'ús dels projectils d'escuma –foam– fins que no es fes públic el protocol que en regula l'ús i que la BRIMO i l'ARRO no participarien en llançaments judicials. En canvi, el document subscrit amb JxCat no parla d'aquestes actuacions i compromet el nou Govern a assolir la xifra de 22.000 agents. El que sí comparteixen ambdós pactes és que la Generalitat es retiri com a acusació particular en casos de detinguts per protestes, sempre que no hi hagi hagut efectius policials lesionats.

Josep Maria Argimon, conseller de Salut L'actual secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, serà el nou responsable de la cartera de Salut. Un nomenament ja esperat i que JxCat havia compromès en campanya electoral. Substituirà la consellera Alba Vergès, que quedarà fora del nou executiu. Argimon ha estat una de les cares visibles del Govern de Torra, primer, i després en funcions d'Aragonès. Salvador Illa, anterior ministre de Sanitat i ara líder del PSC, va reconèixer durant la campanya que es tractava d'un bon perfil per ocupar aquesta responsabilitat i que, ell mateix, no dubtaria en oferir-li el càrrec. Arriba proposat per JxCat.

Josep González Cambray, conseller d'Educació ERC manté la gestió d'aquesta cartera, però canvia de titular. L'actual conseller d'Educació, Josep Bargalló, donarà el relleu al seu director general de Centres Públics, Josep González Cambray. En aquest mesos, Cambray ha estat un dels responsables de mantenir les escoles obertes a Catalunya, en plena situació de pandèmia.

Victòria Alsina, consellera d'Exteriors L'exdelegada del Govern de la Generalitat als Estats Units d'Amèrica i actual co-coordinadora del grup de treball Catalunya 2022, Victòria Alsina, serà qui ocupi el càrrec de consellera d'Exteriors i Transparència al nou Consell Executiu. L'elecció, a proposta de JxCat, és la tercera que es concreta d'entre els departaments que corresponen al partit de Jordi Sànchez i Carles Puigdemont, després de fer-se pública la incorporació de Jaume Giró per a la cartera d'Economia i la de Josep Maria Argimon per a Salut, anunciada en campanya electoral, apostant així de moment per tres persones de fora de l'estructura de Junts per Catalunya. Professora i directora acadèmica del Centre per a la Ciència i el Progrés Urbà de la Universitat de Nova York i investigadora en cap del Laboratori de Governança (The GovLab) de la mateixa universitat. En el plànol més institucional, Alsina ha estat delegada de la Generalitat de Catalunya als Estats Units i el Canadà, i actualment co-coordina el grup de treball Catalunya 2022.

Natàlia Garriga serà la nova consellera de Cultura Esquerra posa al capdavant del departament de Cultura una dona de la confiança d'Aragonès i que fins ara ha portat el pes sectorial de la política cultural al partit. De fet, Garriga ha estat fins ara la directora de Serveis de Vicepresidència de la Generalitat, àrea liderada fins fa poc pel propi Aragonès; i a més continua sent secretària nacional de Política Cultural i Educació dins la direcció d'Esquerra Republicana. La nova consellera va néixer el 1969 i és llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona (UB). En l'àmbit professional, abans d'arribar a la direcció de Serveis de Vicepresidència, Garriga ha estat professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el curs d'introducció al dret dels estudis d'economia i empresa, va ser responsable tècnica a la Secretaria de Coordinació Interdepartamental al 2004, va exercir de cap de gabinet del mateix càrrec, i al 2006 va ser responsable tècnica a la Direcció General de Coordinació interdepartamental. Poc després, al 2007, va ser la gerent de l’Institut Català de les Empreses Culturals, càrrec que va ostentar fins el 2016.

Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats L'actual portaveu de JxCat al Parlament, Gemma Geis, liderarà una conselleria que no existia des de fa 15 anys i que neix de la remodelació del fins ara Departament d'Empresa i Coneixement, que integrarà Treball. Cap de llista de JxCat per Girona a les passades eleccions i a les del 2017, és, a més de molt propera a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, professora a la Universitat de Girona (UdG), on es va doctorar en Dret.

Violant Cervera, consellera de Drets Socials La futura consellera de Drets Socials, Violant Cervera, és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida (UdL) i entre els anys 2012 i 2017 va ser diputada al Parlament –primer amb CiU i després amb JxSí–. A les passades eleccions va ocupar el 14è lloc de la llista de JxCat per Lleida, però no va ser escollida. La cartera que ocuparà sorgeix de la reformulació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Lourdes Ciuró, nova titular de Justícia Ciuró prendrà el relleu d'una altra dona, la republicana Ester Capella, a la Conselleria de Justícia. Llicenciada en Dret i advocada de professió, es farà càrrec del departament just quan el govern espanyol ha de decidir si indulta els líders independentistes condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Reusenca de naixement i resident a Sabadell, és des del 2011 diputada al Congrés per Convergència i Unió (CiU), primer, i després per Democràcia i Llibertat i JxCat.

Teresa Jordà liderarà Acció Climàtica i Agricultura L'ara consellera d'Agricultura, la republicana Teresa Jordà, seguirà al Govern fent-se càrrec del departament que fusiona les atribucions de la cartera que ara gestiona amb les d'implicació mediambiental, creant el Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació.