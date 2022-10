El diputat de la CUP-Un nou cicle per guanyar, Xavi Pellicer, creu que la sortida de Junts no suposa un canvi per l'Executiu: "El Govern sap perfectament què ha de fer si vol una negociació amb la CUP: un gir de 180 graus". En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Pellicer ha criticat que la fallida del Govern ha estat relacionada per situar la pugna de poder al centre del debat polític d'aquests dos partits.

Pellicer demana clarificar els suports d'Aragonès actuals amb una qüestió de confiança al Parlament si vol el suport del seu partit: "Hi ha suport al Govern del soci prioritari, que és el PSC, i els comuns".

Pellicer ha criticat que Esquerra Republicana de Catalunya no està negociant als pressupostos generals de l'Estat res de nou i titlla de "falsa" la negociació. A més dubta que l'Estat els acabi complint: "A ERC estan en un escenari de negociació fake".

Pellicer insisteix que els efectes d'una reforma del delicte de sedició són "absolutament cosmètics".