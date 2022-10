David Cid: "Elena ha tirat més llenya al foc a una batalla campal"

David Cid creu que el conseller d'Interior ha de marcar l'orientació política dels Mossos, però considera que Elena ha tirat "més llenya al foc" a la "batalla campal a la cúpula". El portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem avança què demanaran explicacions a Aragonès "sobre la ferida oberta" als Mossos: "Aquest Govern s'assembla molt a l'antic", ha dit en referència a les crisis permanents. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que ERC no vol "construir una majoria estable de progrés amb els comuns, per la qual cosa aniran "llei per llei". Critica que Junts marqui els pressupostos catalans, estigui al Govern o a l'oposició: "Volem uns pressupostos sense aquest fre de Junts per Catalunya". Diu que la política de vetos independentista és "selectiva" i "no té sentit". I assenyala "un excés de càlcul electoral, especialment par part d'ERC".