Xavier Pellicer: "El Govern ha de fer un gir de 180° per negociar"

Xavier Pellicer assegura que el Govern "sap perfectament què ha de fer si vol una negociació amb els cupaires: un gir de 180 graus" en les polítiques. El diputat del Grup Parlamentari de la CUP-G creu que la sortida de Junts no suposa un canvi pel Govern perquè és el l'executiu dels ex: exconvergents, excomuns i exsocialistes. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana clarificar els suports d'Aragonès amb una questió de confiança: "Hi ha suport al Govern del soci prioritari, que és el PSC, i els comuns". Considera que ERC i Junts han situat la pugna de poder al centre del debat polític: "Han cremat la possibilitat d'obrir un nou cicle en aquesta legislatura".

Critica que Esquerra no està negociant als pressupostos res de nou o que l'Estat acabi complint, sinó que "estan en un escenari de negociació fake". Insisteix que hi ha un quart poder als Mossos des de fa "molts anys" i que "no hi ha un control democràtic real". Detalla que la CUP va votar en contra de la moció del PSC per evitar ingerències als cos policial perquè "és un dels que més ha practicat ingerències polítiques". Assegura que els Mossos haurien col·laborat en l'espionatge telefònic d'una investigació per terrorisme. Defensa "primer de tot" el principi de realitat per arribar a la independència i reconeix que "el principi de realitat ens ha faltat a tots en un moment o altre". Sosté que l'estratègia d'ERC és un dels elements que està desmobilitzant l'independentisme. I assegura que no té cap mena de relació personal amb el president Pere Aragonès.