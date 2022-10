Alícia Romero no descarta una moció de censura si hi ha una pròrroga pressupostària a Catalunya. La portaveu del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar diu que "no es pot descartar res", per bé que no és l'escenari que contemplen actualment, no el tenen "al cap". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que el president Aragonès té possibilitat d'aprovar els pressupostos "amb uns o amb uns altres": "Si anem a una pròrroga, serà responsabilitat seva", ha insistit. Assegura que no han tingut ni tenen converses amb Esquerra, "ni sobre pressupostos ni sobre res". Adverteix que seran durs amb el conseller d'Interior per les "ingerències polítiques" a la direcció dels Mossos. Critica que es justifiquin els canvis a la cúpula dels Mossos "dient que Estela no volia recolzar les dones". I explica què espera del president Aragonès en la seva compareixença: que expliqui què vol fer, com i amb qui: "Només té el suport de 33. Estarem molt amatents".