Giró negocia els pressupostos a diverses bandes

A les portes del debat de política general i enmig d'un moment delicat per les tenses relacions entre els socis de govern, l'executiu pensa ja en poder aprovar, abans que acabi l'any, els pressupostos del 2023.

L'any passat el Govern va tirar endavant els comptes gràcies al suport dels comuns però aquesta vegada no està clar que, a uns mesos de les eleccions municipals, s'avinguin a negociar uns números avalats també per Junts per Catalunya. Per si de cas, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ja establert una via de diàleg amb el PSC i també té previst trucar a la porta d'altres formacions.

Toc d'atenció dels comuns Al Cafè d'Idees de La 2 i Ràdio 4, la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha avisat que els comuns no donaran suport als pressupostos de l'any que ve si el Govern "no canvia d'actitud". I ha remarcat que "nosaltres no som socis de govern". Albiach s'ha mostrat "sorpresa" que l'executiu doni per fet que els comuns facilitaran els comptes també aquest any i ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de "rentar-se les mans" davant d'una crisi de govern "enorme". “@jessicaalbiach adverteix que @EnComu_Podem no aprovarà els pressupostos si el Govern "no canvia l'actitud" | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



➕ Info: https://t.co/ElovOHmerj pic.twitter.com/hEA3gd6ZP7“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 16, 2022 El conseller d'Economia, Jaume Giró, es va reunir dimecres amb la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero. Es tracta d'un primer contacte del Govern amb els socialistes per abordar una possible negociació dels pressupostos. Segons el PSC, hi ha marge per parlar perquè l'executiu català disposarà l'any vinent de 3.100 milions d'euros addicionals per abordar noves inversions i finançar nova despesa. Giró veu més fàcils els Pressupostos de la Generalitat després del CPFF Els socialistes volen que aquests recursos extra vagin dedicats a les famílies més vulnerables i a les petites i mitjanes empreses que ho estan passant malament en el context actual. Les dues parts es van emplaçar a properes reunions per estudiar amb més detalls les partides i les propostes.