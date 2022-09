La inflació continua pels núvols tot i les mesures aprovades pel Govern per retenir l'alça generalitzada dels preus. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Índex de Preus de Consum d'aquest mes d'agost es manté al 10,2% a Catalunya, per sobre dels dos dígits. Tot i això, suposa una dècima menys que al juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC s'ha enfilat fins al 10,5%, tres dècimes menys que al juliol. L'increment ha continuat impulsat per l'electricitat, el gas, els combustibles i els aliments.

L'IPC es manté per sobre dels dos dígits, però baixa fins al 10,2% a l'agost a Catalunya

Pel que fa a la variació mensual, en comparació amb el juliol els preus han pujat un 0,3% a Catalunya. La xifra coincideix amb la mitjana de l'Estat.

