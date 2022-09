L'IPC es manté per sobre dels dos dígits, però baixa fins al 10,2% a l'agost a Catalunya

01:09

L'IPC a Catalunya es manté per sobre dels dos dígits a l'agost i s'ha situat en el 10,2%, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística

Els preus s'han enfilat a Catalunya fins al 10,2 % el mes d'agost, això suposa una moderació d'una dècima respecte al juliol en una taxa que es manté tres dècimes per sota de la mitjana espanyola. Es tracta d'una dècima menys que al juliol i la segona pujada més alta des que es tenen registres per comunitats autònomes –el 2002-. L'increment ha continuat impulsat, sobretot, per l'electricitat, el gas i els combustibles i els aliments | Climent Sabater