Tot i les mesures del Govern per fer front a la crisi energètica, la inflació anual a l'Estat continua disparada. Aquest mes de juny, l'Índex de Preus al Consum ha pujat un punt i mig respecte al mes de maig, situant-se en el 10,2%, el que suposa la taxa més alta dels darrers 37 anys. Són dades avançades per l'Institut Nacional d'Estadística que s'hauran de confirmar un cop acabi el mes, però que assenyalen que ens trobem en una situació bastant crítica, similar a la crisi del petroli dels anys 80, i que afectarà l'economia de moltes famílies.

D'altra banda, la taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, també s'ha disparat fins al 5,5%, sis dècimes més. Si es confirma aquesta dada, serà la més alta des de l'agost del 1993. Pel que fa a la taxa mensual, al juny es va registrar una taxa de l'1,8% respecte al maig.

A què es deu l'alta inflació?

L'INE explica que l'increment de la inflació es deu principalment a la pujada de preus dels carburants, que va ser superior el juny passat respecte el mateix mes de l'any passat, i dels d'aliments i begudes no alcohòliques, que fa un any tenia uns preus estables. L'Institut també ha destacat que l'alta taxa de l'IPC també s'ha vist influïda pel preu dels hotels, cafès i restaurants, que han augmentat respecte al 2021.

El Govern de Sánchez ja va afirmar que sense el pla anticrisi per fer front a aquesta pujada de preus, la inflació seria molt més alta. Algunes d'aquestes mesures són: la bonificació de 20 cent/l al combustible, el bo social elèctric i la reducció al 5% de l'IVA de la llum, entre altres. A finals de juny vam conèixer que l'executiu ampliava les mesures existents i que incloïa d'altres com el topall al preu del gas, conegut com a "excepció ibèrica".