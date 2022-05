La inflació es modera, però només una mica. A l’abril van retrocedir en prou feines un punt i mig, fins al 8% a Catalunya, tot i els esforços del Govern per intentar frenar l’escalada dels preus de l’electricitat i els carburants per culpa dels efectes de la guerra a Ucraïna. Electricitat i carburants empenyen cap a baix, però els aliments mantenen l'escalada de preus, i els sindicats i la patronal també mantenen les discrepàncies sobre què fer amb els salaris.

01.02 min Els preus donen una petita treva a l'abril | Climent Sabater

Precisament, un dels darrers passos que ha fet l'executiu espanyol ha estat l'aprovació de l'anomenada "excepcionalitat ibèrica", el mecanisme temporal per limitar el preu del gas per la generació elèctrica a una mitjana de 50 euros per MWh durant l'any vinent. La vicepresidenta, Teresa Ribera, ha estimat que la mesura ajudarà a rebaixar fins a un 30% la factura de l'electricitat de les llars espanyoles.

01.11 min Aprovat el mecanisme per limitar el preu del gas

Moderació de l’electricitat i els carburants La taxa catalana continua situant-se com a la segona més alta de la història, però està tres dècimes per sota de la mitjana estatal. En la moderació de l'IPC hi ha contribuït que els costos relacionats amb l’habitatge com l'aigua, l'electricitat i el gas registren una variació anual del 17,6% davant el 28,8% del mes anterior. També el transport s’ha moderat amb un 12,9% davant el 18,9% del març gràcies a la petita rebaixa del preu dels carburants.

Es disparen els aliments A Catalunya, els grups que més s’han encarit en el darrer any són els aliments i begudes no alcohòliques, del 6,4% del març al 8,8% de l'abril; les begudes alcohòliques i el tabac, del 2,9% al 3,2%; els restaurants i hotels, del 3,4% del març al 4,7% a l'abril i l'oci i la cultura, de l'1,1% al 3,3%. Els Bancs dels Aliments llancen un crit d'alerta per la pujada de preus Pel que fa als preus del vestit i el calçat, han moderat el seu creixement fins a un 3,1% davant el 6% de la variació anual del març.

Olis, cereals, carn i la llet pels núvols Pel que fa a la cistella de la compra, la variació més gran anual va correspondre als olis i greixos, amb una variació anual del 50,3%, mentre que també pugen els cereals i derivats (13,6%), la carn d'oví (+13%), de vaca (+9,7%, la carn de porc (+6%), la llet (+13,8%), les llegums (9,8%) i els ous (+10,8%). En canvi, modera el seu creixement el peix fresc i congelat, fins al 8,9%. El poder adquisitiu pateix com mai

Els hotels i hostals s’encareixen un 50% El final de les restriccions per viatjar també han tingut impacte molt important en el repunt dels preus dels allotjaments turístics. Segons l’INE, hotels, hostals i pensions s’han disparat un 50% en el darrer any. Una Setmana Santa com les d'abans de la pandèmia En la mateixa línia, els paquets turístics han pujat un 12,3% coincidint amb la Setmana Santa. En canvi, els càmpings, albergs juvenils i centres de vacances en prou feines si s’han encarit un 1,7%.