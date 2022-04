Una Setmana Santa com les d'abans de la pandèmia

El sector turístic afronta amb moderat optimisme la campanya de Setmana Santa. Feia molt que no vèiem perspectives de xifres d'ocupació com les d'enguany, que recorden l'època prepandèmia. Com que la durada del període vacacional és més curta que a l'estiu, l'habitual és que en aquestes dates les destinacions predilectes siguin les del turisme rural interior. De fet, aquestes primeres hores ha s'ha pogut comprovar que el turisme familiar copa càmpings i cases rurals, per exemple, a les comarques de Girona on es frega ja el ple absolut, malgrat que encara no som als dies àlgids de la Setmana Santa.

L'aeroport del Prat ha programat durant aquests 10 dies més de 8.000 operacions i, segons Trànsit, en la primera fase de l'operació sortida s'han desplaçat des de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 457.000 vehicles.

El renaixement de Barcelona com a destinació de primer ordre El centre de Barcelona torna a bullir amb la presència de turistes. El que es nota, sobretot, és la presència de molts visitants estrangers que en els darrers dos anys per les restriccions de la pandèmia s'havien deixat veure amb comptagotes. Un termòmetre clau és el de la mobilitat. Els taxistes de la ciutat han comprovat com està creixent força la demanda dels seus serveis. 01.08 min Barcelona recupera el turisme internacional Un dels punts que suscita més interès entre els turistes que venen a Barcelona són les platges. Són molts els que ignoren que a partir del mes de juliol estarà prohibit fumar a les costes de Barcelona, però la majoria ho veuen bé. Barcelona prohibirà fumar a les platges