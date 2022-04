Barcelona estrena aquest dissabte la seva temporada de platges i ho fa amb una novetat: en cap d'elles es podrà fumar. L'Ajuntament treballa per modificar l'ordenança perquè estigui en vigor el mes de juliol després de la prova pilot que va fer l’any passat en quatre dels espais i que va tindre una valoració de 8,2. L’Ajuntament ha recordat els efectes nocius per a la salut del tabac, però també per al medi ambient pels residus que deixa.

La prova constata la presència molt reduïda de burilles Després que l’estiu passat es fes una prova pilot, el consistori vol estendre ara la prohibició de fumar a tot el litoral barceloní. La valoració que es va fer de la prova va ser d’un 8,1 a les platges on encara es podia fumar i d’un 8,2 a les que ja eren sense fum. El regidor d’Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha apuntat que després de la prova es va constatar una presència molt reduïda de burilles i un grau de satisfacció molt elevat. “Aquesta nova temporada, les #platgesBCN seran totes:

"Aquesta nova temporada, les #platgesBCN seran totes:

�� sense de fum

��‍�� més accessibles

�� amb més serveis municipals



Te n'expliquem més detalls en aquest fil �� pic.twitter.com/e4BTKUH4EW" — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) April 8, 2022 En l'enquesta que es va fer als usuaris sí que es va fer èmfasi que potser calia més informació i que seria més fàcil que la mesura fos coneguda si fos extensiva a totes les platges, que és el que es pretén fer aquest estiu.