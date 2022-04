Omplir el dipòsit costa més que mai per Setmana Santa

L’inici de l’operació sortida de la Setmana Santa dona el tret de sortida a un període vacacional marcat per les ganes de viatjar, sense gairebé restriccions. Ara bé aquesta Setmana Santa omplir el dipòsit ens costarà més mai. El preu ha baixat un 10% gràcies a la bonificació, però, així i tot, la benzina serà un 22,2% més cara i el dièsel un 38,4% amb relació al mateix període de l'any passat.

Controlar les benzineres

Precisament, quan es compleix tot just una setmana de l'entrada en vigor de la rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que s'està vetllant perquè les benzineres no encareixin el preu del combustible sense justificació.

L’associació Facua- Consumidors en Acció ha denunciat ja més de 200 benzineres davant la Comissió nacional dels Mercats de la Competència per apujar els preus des del passat 1 d’abril. Ara bé, segons el darrer butlletí petrolier de la Unió Europea que recull el preu mitjà de les 11.400 estacions de servei espanyoles, la gasolina s’ha abaratit durant la darrera setmana dels 1,647 euros per litre als 1,613. Això és un 11% per sota del rècord que va marcar fa set dies. Mentrestant, el gasoil, que torna a situar-se per sobre de la gasolina per segona setmana consecutiva, s’ha abaratit un 10%.