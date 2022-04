Els usuaris troben insuficient la bonificació de 20 cèntims dels carburants

Des d'aquesta mitjanit i fins a finals de juny s'aplica la bonificació de 20 cèntims el litre de benzina per a tots els consumidors. És una de les mesures econòmiques recollides al decret llei aprovat pel Govern per tal de pal·liar els efectes que la guerra a Ucraïna i l'elevada inflació provoquen en l'economia espanyola.

A les benzineres, els clients es troben que el preu final es pot apreciar al tiquet final i no als panells informatius. Alguns usuaris creuen que la bonificació és insuficient davant l'encariment exponencial dels carburants de les darreres setmanes.

"La majoria dels clients de les benzineres consideren que la bonificació de 20 cèntims "és insuficient" per compensar la pujada dels carburants



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 1, 2022

Ramón Puigfel, vicepresident de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona ha explicat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 que molts usuaris han esperat a aquest divendres per fer benzina. Calculen que des que es va conèixer la notícia de la bonificació els clients se'ls havien reduït a la meitat. I tal com esperaven, durant les primeres hores d'aquest divendres la demanda s'ha multiplicat provocant el col·lapse en els serveis de cobrament a alguns establiments com els de Repsol.

"Primer dia de descomptes a les benzineres.



Josep Puigfel de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei assegura que molts clients s'han esperat a avui per fer gasolina



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 1, 2022

Problemes informàtics per cobrar També el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha lamentat en declaracions al Vespre del canal 24 horas de TVE que no han tingut marge de temps per posar en marxa la mesura i que les 11.500 estacions de servei es veuen "obligades" a fer coses "que no tenen massa sentit" com finançar un descompte de l'Estat. En aquest sentit, ha denunciat que una estació mitjana ha d'avançar entre 30.000 i 60.000 euros d'impostos: "Mai havia vist que una rebaixa d'impostos ho hagués de sufragar l'últim eslavó de la cadena". Albert Campabadal: "Mai havia vist que una rebaixa d'impostos ho hagués de sufragar l'últim eslavó de la cadena" Per la seva banda, a Ràdio Nacional, Nuria Lékue, vicepresidenta de la confederació d'estacions de servei, ha alertat que moltes petites benzineres el dia està sent caòtic. De fet, les estacions estimen que a primera hora la demanda s'ha multiplicat per cinc i s'ha alentit el sistema informàtic de cobrament a petrolieres com la de Repsol. "Las estaciones de servicio tienen un margen de 15 días para incluir el descuento de 20 céntimos en la factura



Nuria Lekue, vicepresidenta de @CEEES_es: "Para nosotros esto está siendo caótico"



— Radio Nacional (@rne) April 1, 2022