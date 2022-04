Pedro Sánchez estén a tots els ciutadans la bonificació dels carburants

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'aprovació per part del Consell de Ministres d'un pla d’ajudes amb un cost aproximat de 16.000 milions d’euros. El pla preveu mesures de suport directe a les famílies, empreses i rebaixes fiscals. Un dels anuncis més destacat és la bonificació del litre de carburants amb 20 cèntims per tots els ciutadans. El pla estarà en vigor almenys fins al 30 de juny i implica una aportació de 15 cèntims per part del Govern i cinc per part de les petrolieres.

De cara als propers tres mesos també es limita l’encariment dels lloguers al 2% i s’incrementa un 15% l'import de l’Ingrés Mínim Vital. Per evitar acomiadaments davant la crisi energètica provocada per la guerra d’Ucraïna, l’executiu espanyol posa en marxa una nova línia d’avals ICO per valor de 10.000 milions i es facilitarà l'activació dels ERTO com ja es va fer durant la pandèmia.

A banda, es destinen mil milions al sector del transport, 500 al de la indústria, 360 a l’agricultura i 70 a la pesca. També es prorroguen fins al 30 de juny les rebaixes fiscals de la llum. La setmana vinent Espanya i Portugal presentaran a Brussel·les la proposta per fixar un preu de referència del gas per producció energètica una vegada ambos països han rebut el vistiplau del Consell Europeu.

Les mesures curtes pels consumidors Les mesures han estat anunciades per Pedro Sánchez, qui ha demanat el suport als partits per afrontar les conseqüències de la guerra d'Ucraïna sobre l'economia espanyola. De moment, associacions de consumidors com FACUA ja han advertit que és insuficient i han insistit a reclamar un impost especial sobre els beneficis desmesurats de les elèctriques i les petrolieres arran de la crisi d'Ucraïna. També el secretari general de l'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha reclamat que no es consolidi l'alt nivell de preus actual sinó que les mesures serveixin per reduir una inflació que ja està en màxims històrics. “⛽️ ERC reclama a Pedro Sánchez que el pla de xoc contra la crisi energètica vagi "més enllà", amb "mesures estructurals" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/jqS30frZvD pic.twitter.com/aGk8yymtYI“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 28, 2022 A l'àmbit polític, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, també ha valorat positivament algunes de les mesures per frenar l'escalada de preus i que coincideixen amb les que havien demanat els mateixos republicans. Ara bé, també ha reclamat més valentia a l'hora d'afrontar el canvi de model energètic amb "mesures estructurals" i que deixin de beneficiar "a les portes giratòries" i als "oligopolis".

Ajudes a les famílies, treballadors i persones desplaçades Bonificació mínima de 20 cèntims en cada litre de combustible per a tots els ciutadans després que la gasolina i el gasoil hagin aconseguit nivells màxims en les últimes setmanes. El Govern aplicarà una rebaixa de 15 cèntims i les petrolieres, un mínim de 5.

Mesures per a protegir l'ocupació i evitar l'acomiadament. Les empreses podran acudir a mesures de flexibilitat interna, com els ERTO.

La quantia de l 'ingrés mínim vital augmentarà un 15% .

. En matèria d'energia, amb la llum en preus rècord, el paquet de mesures inclou l'extensió a 600.000 famílies més del bo social elèctric, fins a arribar als 1,9 milions de llars.

Pròrroga de la rebaixa impositiva en la factura de la llum : el tipus de l'IVA al 10% per als petits consumidors, l'impost especial a l'Electricitat al 0,5%, així com la suspensió de l'impost a la generació elèctrica.

: el tipus de l'IVA al 10% per als petits consumidors, l'impost especial a l'Electricitat al 0,5%, així com la suspensió de l'impost a la generació elèctrica. Finalment, les revisions dels lloguers durant els pròxims tres mesos tindran un límit del 2%, amb la finalitat d'"evitar pujades elevades que perjudiquin les famílies arrendatàries". Recordem que alguns contractes contenen una clàusula que vincula la pujada anual del lloguer a l'Índex de Preus al Consum (IPC), actualment en el 7,6%.

Mesures per a donar suport al teixit econòmic i empresarial Nova línia d'avals de crèdits ICO per 10.000 milions d'euros per a cobrir necessitats de liquiditat provocades per l'augment temporal del cost de l'energia i els combustibles.

d'euros per a cobrir necessitats de liquiditat provocades per l'augment temporal del cost de l'energia i els combustibles. S'estén el termini de venciment dels préstecs avalats per l'ICO i el termini de manca per als sectors més afectats.

362 milions d'euros per al sector de l'agricultura i la ramaderia, i un altre d'uns 68 milions, per al pesquer.

i la ramaderia, i un altre d'uns 68 milions, per al pesquer. Per a la indústria gran consumidora d'energia, 500 milions d'euros per a compensar els peatges en un 80%, aconseguir el màxim en la compensació del CO₂ i reforçar les ajudes directes al sector.

Hi haurà altres ajudes i mesures addicionals específiques per al sector industrial, el sector exportador i el de la cultura.

Mesures en matèria de transports Dotació de 1.125 milions d'euros per a compensar l'increment del preu dels combustible s. En aquest sentit, el sector del transport es beneficiarà de la rebaixa mínima de 20 cèntims d'euro per litre de combustible.

s. En aquest sentit, el sector del transport es beneficiarà de la rebaixa mínima de 20 cèntims d'euro per litre de combustible. Nou fons de 450 milions d'euros per a ajudes directes a les empreses d e transport de mercaderies i de passatgers, en funció de la mena de vehicle: 1.250 euros per camió, 900 per autobús, 500 per furgoneta i 300 per taxi, *VTC o ambulància.

e transport de mercaderies i de passatgers, en funció de la mena de vehicle: 1.250 euros per camió, 900 per autobús, 500 per furgoneta i 300 per taxi, *VTC o ambulància. S'escurça de tres a un mes el termini de devolució de l 'impost sobre Hidrocarburs .

. Compromís d'aprovar una llei que permeti als transportistes treballar amb un preu just, com el Govern ha fet amb agricultors i ramaders amb la Llei de Cadena Alimentària.