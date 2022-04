Preu dels carburants: on són més barats?

L'aturada dels transportistes, les protestes dels taxistes o l'encariment de la factura elèctrica. Són conseqüències de l'increment desmesurat del preu de l'energia (petroli i gas) en els últims mesos. L'encariment de la matèria prima amb què es fabriquen els combustibles que consumim a diari però, no es pot atribuir exclusivament a Rússia i la seva decisió d'envair Ucraïna.

De fet, si s'observa l'evolució del preu dels carburants es constata que la tendència alcista fa gairebé dos anys que dura. En concret, l'alça actual té l'origen en els mesos posteriors al confinament total que es va decretar a causa de la pandèmia (abril-maig de 2020). El preu de la benzina i el gasoil rondava aleshores al voltant d'1,10 euros el litre.

L'augment de la demanda, sense que l'oferta es pogués ajustar adequadament pels problemes amb la cadena de subministrament, va portar els carburants fins al llindar dels 1,5 euros per litre just abans d'acabar l'any, quan ja començaven a sonar rumors d'una possible intervenció russa a Ucraïna. L'esclat de les hostilitats va acabar de disparar el preu, que a finals d'aquesta setmana ha assolit de mitjana uns 1,8 euros per litre, una xifra mai vista abans.

Després que el Govern espanyol hagi pactat amb la patronal dels transportistes mesures per abaratir el combustible que fan servir els professionals, ara falta per veure què farà l'executiu per rebaixar l'import de la factura elèctrica. Un cop obtingut el vistiplau de la Unió Europea, que ha autoritzat que Espanya i Portugal surtin excecpionalment i de manera temporal del sistema que fixa els preus de l'electricitat al conjunt de països comunitaris, el Govern espanyol ha d'aprovar en els propers dies mesures que confia que siguin efectives en el termini d'un mes.

Que el preu del combustible s'hagi enfilat fins a nivells històrics ha portat molts consumidors a buscar, en la mesura del possible, on són les estacions de servei on surt més econòmic repostar. A les següents taules es pot consultar el preu que tenen els carburants més habituals (benzina de 95 octans, benzina de 98 octans i gasoil tipus A) a totes les estacions de Catalunya. Cada taula està ordenada inicialment segons el preu, de més barat a més car, i també es pot fer una recerca per municipi.

El resultat és que avui podem arribar a cobrir una distància d'una mica més de 200 quilòmetres (si fa o no fa un viatge d'anada i tornada entre Barcelona i Tarragona), mentre que fa un parell d'anys els mateixos diners eren suficients per recórrer una distància d'uns 360 quilòmetres, que permetia viatjar sense problemes entre Reus i Mataró o entre Barcelona i Lleida. Es tracta d'una disminució de la capacitat de compra pròxima al 40%.

Per fer els càlculs, prenem com a referència els preus oficials que recull el Butlletí Petrolier de la Comissió Europea , i el consum del cotxe més venut l'any passat a Espanya, un Seat Arona que gasta uns 6,5 litres cada 100 quilòmetres.

No hi ha cap usuari de vehicle de combustió que no hagi notat a la butxaca l'increment del preu del combustible . Per copsar l'impacte que ha tingut aquest fet per l'economia familiar, podem fer un exercici teòric però que alhora és ben fàcil de portar a la pràctica. Es tracta de saber fins on podem arribar avui havent repostat 25 euros de benzina, i comparar-ho amb les xifres d'altres moments en què els carburants eren més econòmics.

Espanya no té els combustibles més cars d'Europa

Una de les idees que més ha circulat aquests dies per intentar abaratir els combustibles és la de reduir la càrrega impositiva, que ronda al voltant de la meitat del preu final que paga el consumidor. Ara bé, el marge és molt estret perquè la Unió Europea té fixats uns mínims i en el cas d'Espanya les taxes i els impostos dels hidrocarburs no estan gaire allunyats d'aquests mínims.

En tot cas, malgrat que el preu de la benzina i el gasoil a Espanya s'ha enfilat de mitjana fins al 1,8 euros per litre, encara hi ha una pila de països on el combustible està més car. Són països considerats econòmicament molt potents, com els Països Baixos, Alemanya o Dinamarca, però també d'altres amb un PIB per càpita inferior al d'Espanya, com Grècia i Portugal.

És fins a cert punt lògic que els preus siguin més elevats a països amb una renda més alta, però què passa si ajustem els preus nominals del litre de benzina a la mitjana de la capacitat adquisitiva de cada país?

La classificació canvia força, tot i que Espanya segueix més o menys a la meitat del rànquing, lluny dels països on l'esforç econòmic per adquirir combustible és més gran. Aquí hi trobem països com Bulgària, Romania i Lituània, on fa falta el salari de 24, 17 i 16 hores treballades respectivament per omplir un dipòsit d'uns 40 litres.

A Espanya cal aproximadament el salari íntegre d'un dia de feina per omplir el dipòsit, a força distància dels països europeus on, en termes relatius, és més econòmic repostar. Seria el cas de Dinamarca, Luxemburg o Bèlgica, on n'hi ha prou amb el salari de 3 o 4 hores laborals. També crida l'atenció el cas de Portugal, que en comparació a Espanya té preus de la benzina i el gasoil més cars i els treballadors tenen en general un poder adquisitiu inferior, per la qual cosa els portuguesos han de fer el doble d'esforç (uns dos dies de feina) per obtenir la mateixa quantitat de carburant. És el motiu que explica que molts ciutadans portuguesos residents a prop de la frontera amb Espanya vinguin a omplir el dipòsit a estacions de servei situades a territori espanyol.