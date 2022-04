La bonificació dels carburants posa en peu de guerra les benzineres

En declaracions al programa Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2, el director general de la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei, Nacho Rabadán, ha advertit que la majoria de les benzineres no tenen capacitat per afrontar la mesura.

Segons Rabadán a l’assemblea celebrada ahir a Madrid, la majoria dels associats va lamentar “haver de fer de banquers perquè els suposa haver d’avançar fins a mil euros al dia per estació”. D’aquí que des de la patronal de les benzineres s’adverteixi que “moltes hauran d’acabar tancant en plena Setmana Santa”, amb el perjudici que això suposarà també pels mateixos consumidors “que tindran més dificultats per omplir els seus dipòsits”.

