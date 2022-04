La Confederació Espanyola d'Estacions de Servei (CEEES) adverteix que les petites i mitjanes empreses no tenen capacitat financera per avançar les mesures que ha anunciat el Govern. Entre aquestes, la rebaixa de 20 cèntims al litre de gasoil, una mesura que arriba quan els preus del carburant han pujat entre un 22 % i un 33 % des de principi d'any. En canvi, la patronal PIMEC ha donat suport al pla que s'aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres i que entrarà en vigor el pròxim divendres.

Antoni Cañete, el president de la patronal, ha afirmat a una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga que hem de "prendre consciència de la importància que no ens caigui el més preuat que tenim" i que necessitem tenir "compensacions" per la situació que estem vivint. Entre els consumidors, hi ha opinions confrontades respecte a la rebaixa del preu del gasoil. Uns creuen que la mesura l'acabarem pagant tard o d'hora i altres pensen que serà positiva per l'economia.

PIMEC exigeix "rapidesa" en l'aplicació de les mesures D'altra banda, Cañete ha demanat "preus justos" per a l'energia i ha assegurat que "estem pagant un sobrecost que no té cap sentit". A més, exigeix rapidesa en la implantació de les mesures. "Un autònom o una pime no pot esperar un mes a què els canviïn els costos energètics", ha explicat el president de la patronal. Per això, creu que el pla anunciat pel Govern arriba tard, malgrat que "benvingut".



