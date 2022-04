Alguns transportistes seguiran l'aturada

Cent cinquanta camioners i les seves famílies han tallat aquest diumenge la Via Laietana en una nova jornada de mobilitzacions del sector de transport per carretera. "No ens faran callar amb subvencions", ha advertit el portaveu a Barcelona de la Plataforma de Defensa del Transport per Carretera, Miguel Ángel Maqueda, minuts abans de l'inici de la protesta.

En declaracions a la premsa, ha afegit que els vaguistes no se senten interpel·lats per l'acord al qual va arribar divendres el govern espanyol i el Comitè Nacional de Transport per Carretera per bonificar el combustible i distribuir ajudes directes al sector. "Volem treballar, però no podem arrancar si tenim pèrdues", ha dit en anunciar noves mobilitzacions per dilluns i dimarts.

El sector del transport no és l'únic que està al límit pels preus disparats de l'energia, ja sigui el petroli, el gas o l'electricitat. Les empreses han de fer cada dia més mans i mànigues per quadrar els números i evitar la desaparició. I el sector primari també està fart dels abusos de les grans distribuidores que paguen la matèria prima per sota de cost.

01.45 min Empreses que intenten sobreviure

Noves propostes i protestes Una de les principals reclamacions dels transportistes és assegurar els seus marges a través de la regulació estatal de la cadena alimentària. Així volen evitar que al seu sector passi el mateix que al camp, on gran part dels beneficis se'ls queden els intermediaris i no arriben al productor. En aquest sentit, asseguren que no volen "diners dels contribuents", sinó una llei que els protegeixi i eviti la fallida d'un sector conformat, principalment, per autònoms i microempreses. L'activitat al Port de Barcelona tornarà dilluns Els responsables de la Plataforma de Defensa del Transport han detallat que preparen més protestes a Catalunya pels pròxims dies. Així, estan previstos talls a la ronda litoral per dilluns i dimarts, tot i que no descarten mobilitzacions més extenses si la direcció central de l'entitat així ho reclama.