Els pagesos reclamen preus justos

Els pagesos denuncien el que consideren un "abús de les distribuïdores" a l'hora de fixar els preus de compra dels aliments. Asseguren que se'ls paga per sota del cost de producció i que, per tant, estan "perdent diners per treballar". El sector acusa les distribuïdores de pagar en funció del preu màxim que fixen al supermercat i això obliga al pagès a vendre per una quantitat que no li permet cobrir les despeses, especialment en el cas de la llet.

A la històrica reivindicació del preu que els paguen les grans superfícies, els pagesos hi han afegit l'increment de costos de producció a causa de la pujada del gasoil, els adobs i els productes fitosanitaris, que pot rondar entre el 30% i el 40%.

No és per la guerra Unió de Pagesos desvincula la problemàtica actual de les conseqüències derivades de la invasió russa d'Ucraïna. "Ens fan creure que la guerra és la responsable però són els especuladors de les grans superfícies els que han augmentat els preus", ha assegurat el coordinador del sindicat Pere Guinovart. Acusa directament les grans empreses del sector de la distribució, com ara Mercadona, Carrefour, Lidl i les grans superfícies comercials. Per evitar que el sector primari cobri per sota del preu de producció, el sindicat reclamat un laboratori de preus que fixi el què cal pagar per cada producte i una llei que estableixi que els distribuïdors no poden comprar per sota d'aquest import. A més a més, aposta també per un acord entre la indústria transformadora i les grans superfícies per establir els preus.