Tot i l'aturada del sector lacti en algunes parts d'Espanya, les principals empreses catalanes al sector lleter estan treballant amb normalitat. Remarquen que tot i estar pendents de la vaga de transportistes, els canals de recollida i trasllat de la llet a les fàbriques envasadores estan assegurats. "A hores d'ara res ens fa pensar que hàgim de sortir de la normalitat", ha afirmat el director de la Cooperativa Plana de Vic, Dani Bassas, que assegura que les seves granges estan servint a la indústria.

“El sector lacti a Catalunya continua treballant amb normalitat malgrat l'aturada dels transportistes de mercaderies | @RTVECatalunya pic.twitter.com/i9pKWhQxvw“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 17, 2022

Tot i això, Bassas reconeix que si hi hagués una aturada, "el problema seria gran" perquè la capacitat d'emmagatzematge de la llet és reduïda. La situació a Catalunya contrasta amb la de l'Estat, on la vaga de transport està afectant la cadena alimentària. La Federació Nacional d'Indústries Làcties ha aturat l'activitat des d'aquest dijous per la incidència de la vaga de transportistes de mercaderies.

La por fa perillar l'estabilitat Segons Bassas, el fet que es parli tant sobre aprovisionament de la llet "podria causar un efecte doble en la gent perquè temin que no n'hi hagi". Explica que aquest factor sí que pot alterar la cadena de subministrament. "Però insisteixo que no hi ha res que ens faci pensar que no puguem treballar el que queda de setmana", ha afegit el director general de la Cooperativa. "Hem parlat amb els nostres principals clients i no preveuen cap problema", ha assenyalat Bassas, qui ha detallat que els clients que els compren la llet segueixen envasant de forma rutinària "segons les seves planificacions de producció". Assegura que estan pendent del que pot passar, però que "de moment a Catalunya no s'ha donat cap incident significatiu".

El problema s'ha de mirar des d'una perspectiva "molt més àmplia" En el mateix sentit s'ha mostrat el responsable del sector lleter a Catalunya d'Unió de Pagesos, Marc Xifra, qui ha detallat que la llet s'està recollint a les granges catalanes, malgrat que la vaga de transportistes pugui haver afectat en punts d'Astúries o Andalusia. El responsable lleter del sindicat ha reivindicat que el problema dels ramaders s'ha de mirar des d'una perspectiva "molt més àmplia". "El drama dels ramaders són les matèries primeres que han pujat una bogeria, cosa que no s'està traslladant en el preu de la llet", ha criticat Xifra. Això vol dir que no s'està complint "en absolut" amb la Llei de la cadena alimentària. A més, ha lamentat que la llet s'estigui "banalitzant", ja que s'està fent servir com un producte reclam.

Cada dia es produeix menys llet Segons Xifra, la conseqüència de tot plegat és que cada dia s'està produint menys llet perquè, entre d'altres, hi ha un degoteig d'explotacions que no poden continuar. "Si a tot plegat li sumem una vaga de transport, la qüestió podria ser greu", ha apuntat. Des del sindicat, però, veuen l'avís de la patronal espanyola de falta de subministrament com un "toc d'alerta" per aquesta manca de llet a escala estructural.