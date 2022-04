Mercabarna alerta de la manca de producte fresc

L'Associació Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses ha alertat dels primers efectes de la vaga de transports i confirma una reducció en la distribució de determinats productes a Mercabarna. L'associació ha assegurat que a partir d'aquest dimecres, s'ha vist reduïda "considerablement" l'entrada de camions del sud d'Espanya i ha alertat de la reducció de l'oferta de producte fresc procedent d'importants zones productores com Almeria, Granada, Màlaga i Huelva.

L'impacte és més notori en determinats aliments com albergínies, pebrots, carabassons o maduixots, però es descarta, per ara, que la vaga pugui provocar un desabastiment generalitzat al mercat majorista. Amb tot, l'AGEM fa una crida a trobar una solució al conflicte per evitar mals majors.

"Poca varietat de peix"

Tant compradors com venedors estan notant la manca de productes frescs als mercats, però també una considerable pujada de preus. Els venedors estan preocupats per no tenir producte que poder vendre i els compradors es veuen obligats a pagar un preu que abans era molt més baix. A les peixateries del Mercat de Sant Martí de Barcelona asseguren que hi ha "poca varietat de peix".

“☕ Connectem amb el Mercat de Sant Martí de Barcelona, on @mariagcoll ens acosta com els venedors pateixen per l'abastiment i com els clients noten la pujada de preus.



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/IcoT2IfOau“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2022

La vaga de transportistes de mercaderies, així com la de pescadors, motivada per l'augment dels preus dels combustibles, va començar el passat diumenge. Mentre els pescadors de Tarragona ja han posat fi a l'aturada, que ha durat tres dies, la Confraria de Pescadors de Barcelona la inicia aquest dijous per protestar pels alts preus que estan obligats a pagar.