El Baix Llobregat és a diari i per a milions de persones una comarca de pas. L'Aeroport del Prat se n'ha menjat un bon tros,fumeja i fa soroll. El Port de Barcelona hi extén les seves instal·lacions i va fer fins i tot desviar el riu. L'atravessen vies del Tram, el Metro, els FGC i la RENFE, dues autopistes, l'A-2 i l'A-7 i gran quantitat de carreteres. Eixos viaris on el trànsit mai no s'atura.



A més del port i l'aeroport, la comarca allotja polígons industrials i té el gran mercat d'abastiment, Mercabarna, a tocar. Els pagesos que resisteixen treballant la terra fèrtil d'aquesta comarca estan bén rodejats de formigó. Malden per aconseguir una bona collita i el que potser és a voltes encara més difícil: que els intermediaris els paguin un preu raonable pels seus productes.

Com diu la historiadora Gemma Tribó al programa La recepta perduda de TVE Catalunya, el Baix Llobregat és una 'comarca màrtir' perquè l'ocupen infraestructures imprescindibles pel país i que l'han deixat ben 'desendreçada'.

A més, les autoritats van fer desviar el curs del riu per ampliar el port i construir el accessos per a fer-hi arribar trens de mercaderies i camions per carretera. Si no hagués estat per la forta oposició ecologista i veïnal , no quedaria res de les llacunes que es van formar en l'antiga llera del riu. La previsió era tapar-les completament i construir al damunt. Però per la seva situació geogràfica, els projectes per ampliar l'aeroport tornen a ser una amenaça per a la biodiversitat de la zona.

El Llobregat ha fet aquesta comarca idònia per a la pagesia i la ramaderia i va ser on es van instal·lar algunes de les primeres fàbriques tèxtils a Catalunya, que empraven l'energia hidràulica. Quan va arribar l'electricitat encara se'n van obrir moltes més i de més sectors, per apofitar l'ampli mercat de la ciutat de Barcelona.

Per promocionar els seus productes, els pagesos i ramaders han aconseguit la indicació geogràfica protegida per a les carxofes i per al pollastre de pota blava . A més, es fan activitats anuals, festivals i fires on es poden comprar i tastar aquestes menges tan fines i totes les altres de la comarca. Moltes veus reivindiquen també l'adaptació a l'agricultura ecològica com a medi de subsistència de la pagesia i la ramaderia. El respecte al medi ambient també beneficia la salut de les persones i el benestar animal. Les tècniques sostenibles han de facilitar que els consumidors, cada cop més conscienciats, comprin el seu producte de proximitat i de qualitat.

Els tresors per descobrir al Baix Llobregat

Com diu Gemma Tribó, coneixem poc la comarca. El Delta del Llobregat, tot i el creixement que ha anat experimentant l'aeroport, encara amaga una natura senzilla però molt estimada. Per a molts catalans i sobretot barcelonins, ha esta l'indret on s'han acostat a la nostra fauna salvatge. Per als ornitòlegs continua sent un espai per protegir. Milers de persones hi fan bones passejades durant tot l'any. També hi passen els alumnes d'escoles i col·legis que tenen més lluny altres indrets més grans, com els Aiguamolls de l'Empordà o el Delta de l'Ebre.

Al Delta del Lobregat s'hi poden veure ocells, rèptils, anfibs i també cavalls rtve

Un altre dels indrets més concorreguts són les platges, però també hi trobem museus, mines, camins fluvials i miradors. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat s'ha unit al projecte Biosphere per facilitar el coneixement de la comarca a turistes i visitant respectant el patrimoni cultural, el medi ambient i facilitant eina perquè també es desenvolupi amb bones pràctiques un sector turístic amb futur.



Sempre és un bon moment per fer cap al Baix Llobregat, fer-hi un àpat o un mos, passejar a peu o en bicicleta. Ens cal baixar del cotxe en una de les comarques amb més trànsit i no veure-la únicament des del cel, quan anem de viatge. A prop de casa hi tenim tot un món i si mirem bé hi queda verd.