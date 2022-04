La inflació es desborda fins el nivell més alt en 37 anys

L’IPC del mes de març torna a suposar un nou cop per les butxaques de les famílies i la continuïtat de moltes empreses. L’augment del preu dels carburants, l’electricitat i els aliments expliquen, en bona part, que la inflació s’hagi disparat fins al 9,8% en el darrer any, dos punts més que al febrer, que ja s'havia situat en el 7,6%. D’aquesta manera els preus s’enfilen al nivell més alt des de maig del 1985. Els experts asseguren que darrere aquesta escalada també hi ha un "factor estadístic" i esperen que s'estigui a punt de tocar sostre, tot i que temen que la situació es pugui allargar encara un any.

A més, la inflació sujacent, que no té en compte ni els aliments frescos ni l'energia s'ha situat en el 3,4%, la xifra més alta des de 2008. A Catalunya, a l'espera de les dades definitives de març, al febrer els preus es van enfilar fins el 7,4%, dos dècimes per sota de la mitjana de l'Estat.

Igual de preocupat per la inflació s'ha mostrat Pere Aragonès, que assegura que cal prendre mesures per revertir-la i que cal fer-ho ràpid. Aragonès no ha volgut avançar res sobre la bateria de mesures que ha d'aprovar la generalitat dimarts vinent.

La subjacent també en rècord Segons Estadística, l'augment de l'IPC interanual de març fins al 9,8% es deu a les pujades "generalitzades" en la majoria dels seus components, destacant el repunt dels preus de l'electricitat, els carburants i els aliments i begudes no alcohòliques, majors al març d'enguany que el mateix mes de 2021. L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que va augmentar al març quatre dècimes, fins al 3,4%, el seu valor més alt des de setembre de 2008. D'aquesta manera, la subjacent se situa més de sis punts per sota de la taxa de l'IPC general.

A punt de tocar sostre Els experts esperen que l’escalada dels preus estigui a punt de tocar sostre, tot i que adverteixen que la situació de preus alts encara es pot allargar mentre durin les sancions. El professor d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, Xavier Brun, recorda que fa tot just un any el consum era molt més baix a causa de les restriccions de la pandèmia. Per tant, per comparació la recuperació econòmica per si sola ja hauria fet enfilar l’IPC, però l’efecte estadístic s’ha multiplicat pels efectes de la crisi d’Ucraïna. “�� Els preus podrien estar a punt de tocar sostre.



➕ Info: https://t.co/9ong7quD6K pic.twitter.com/8ahWdOsbqv" — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 30, 2022 Per tant, en principi els preus no haurien de disparar-se molt més per un efecte purament estadístic, tot i que avisen que hi haurà productes que es mantindran a l'alça com els productes derivats dels cereals i tots els que povenen de la terra. Des del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Alfons Fernández, també alerta que la guerra a Ucraïna ha agreujat encara més l'evolució de preus i que caldrà prendre mesures més dràstiques si la situació s'allarga en el temps. També assegura que l'onada inflacionista que prové de les sancions imposades a Rússia ens acompanyarà durant el que queda d'any, amb les consegüents reduccions de consum per part de les famílies. 01.11 min Economistes i sindicats alerten del risc d'una inflació disparada | Maria Huguet Mentrestant, els sindicats alerten que l'increment dels preus ja venia d'abans. Tot i que consideren que el pla de xoc anunciat pel govern pot no ser suficient a llarg termini, segons Ricard Bellera, secretari de treball i economia de CCOO a Catalunya. Demanen un bonus extraordinari de 300 euros que a Catalunya podria beneficiar prop d'1 milió de persones