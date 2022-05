Els Bancs dels Aliments llancen un crit d'alerta per la pujada de preus

Crit de socors dels Bancs dels Aliments. L'encariment dels productes bàsics i l'augment d'usuaris els està deixant sense estoc. L'encariment dels transports i dels aliments, en part per la guerra a Ucraïna, ha provocat que en els darrers dos mesos s'hagin reduït 12% la distribució de productes a les entitats que abasteixen els més necessitats.

01.14 min Crit d'alerta del Banc dels Aliments per la pujada dels preus | Marga Esparza

Alhora, també han patit un retard en la pròrroga d'un programa finançat amb fons europeus. Aquest programa, que servia sobretot per garantir la regularitat en el lliurament d'aliments, començarà aquest segon semestre, però entre desembre i maig els bancs d'aliments han hagut d'assumir ells mateixos el compromís per no interrompre el servei de distribució d'aliments.

En aquest context d'emergència social, dilluns es posa en marxa la tercera edició de la campanya "Cap llar sense aliments", impulsada per la Fundació La Caixa per recaptar donatius. D'aquesta manera es pretén pal·liar els efectes econòmics de la Covid que ha fet incrementar en un 20% el nombre de persones ateses a Catalunya.