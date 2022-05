El poder adquisitiu pateix com mai

Els propers dies sabrem la dada definitiva de l'IPC del mes d'abril després que la primera estimació publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) apuntés que la inflació interanual se situava el mes passat en el 8,4%. Amb dades consolidades fins al mes de març els preus havien repuntat gairebé un 10%, amb l'alimentació i els preus energètics com a elements de les despeses mensuals de qualsevol família o empresa que més havien pujat.

Un dels aspectes més preocupants de l'actual increment de preus és que ha estat molt ràpid, i els especialistes avisen que la baixada serà força més lenta. I no tot es deu a la guerra d'Ucraïna perquè l'escalada de la inflació ja va començar ara fa un any, amb l'economia i el consum que es reactivaven després dels moments més durs de la pandèmia i amb problemes a la cadena de subministrament.

El que més preocupa als especialistes, però, és que la inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte els productes energètics ni els aliments no elaborats, va seguir creixent el mes d'abril i és la més alta des del 2008. Això fa témer que els efectes de l'escalada de preu tingui un caràcter més estructural que no pas conjuntural i, per tant, l'encariment de molts productes i serveis es consolidi amb el pas del temps.

Batalla pels salaris

Els sindicats es mostren molt preocupats, especialment pels col·lectius més vulnerables i amb salaris baixos. També per la dificultat que comporta per la recuperació econòmica després de la pandèmia. Comissions Obreres alerta de la necessitat de seguir adoptant mesures per pal·liar l'encariment de l'electricitat i els carburants, aprofundint en els escuts socials com la Renda Garantida de Ciutadania i garantint l'actualització dels salaris.

Però les patronals afronten l'increment de costos d'una manera ben diferent i estan més preocupades per la pèrdua de competitivitat de l'economia catalana i espanyola que per la pèrdua de poder adquisitiu. És per això que fins ara s'han negat a incloure de manera generalitzada als convenis col·lectius clàusules de revisió salarial. De fet, aquest ha estat el principal escull perquè fructifiquessin les negociacions entre agents socials per arribar a un pacte de rendes.