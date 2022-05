Els empresaris, en contra de vincular els salaris a la inflació

L’increment dels salaris dels treballadors per intentar minimitzar l’impacte negatiu de la inflació sobre el consum ha sobrevolat aquest dijous les Jornades del Cercle d’Economia que se celebren a Barcelona.

El mateix dia que sindicats i patronal han trencat les negociacions per un acord salarial, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha apostat per un pacte de rendes entre els agents socials sense la participació del Govern central per evitar així canvis que no volen els empresaris.

També el president de la CEOE, Antonio Garamendi ha carregat contra la posició dels sindicats d’indexar “absolutament tota la inflació als salaris”, alhora que ha advertit que considera que no és el moment de convocar una vaga.

Deflactar l’impost de la renda El president de la patronal catalana ha coincidit a reclamar juntament amb els empresaris bascos la necessitat de rebaixar impostos i eliminar el de Patrimoni. Sánchez Llibre ha demanat al Govern “sacrificis importants” per controlar els preus i que habiliti "capacitats legislatives per a poder incrementar salaris i productivitat". En aquesta línia ha tornat a reclamar a l’executiu de Pedro Sánchez que "deflacti l'impost de la renda" perquè els ciutadans puguin recuperar la renda perduda per l'increment de la inflació. La inflació es dispara a xifres rècord del 9,5% Sánchez Llibre també ha argumentat que l'Impost del Patrimoni és "confiscatori", per la qual cosa "no cal harmonitzar-lo a la baixa", com va proposar ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sinó "eliminar-lo", ha subratllat.

Pèrdua de pes de la indústria Per la seva banda, Antoni Cañete, el president de l'altra patronal catalana, PIMEC, ha reivindicat que la reforma del preu de l'energia amb el topall del gas que prepara l'executiu espanyol sigui estructural, per evitar pagar sobrecostos en el preu de la llum. En aquest sentit, ha expressat la seva preocupació per la pèrdua de pes de la indústria en l’economia catalana durant les darreres dues dècades i ha reclamat una política activa per recuperar-la