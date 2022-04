La inflació es dispara a xifres rècord del 9,5%

L'Índex de Preus de Consum a Catalunya es manté a l'alça sense control i assoleix noves xifres rècord. Al març, els preus es van incrementar un 9,5% respecte al mateix mes de l'exercici anterior, una taxa més de dos punts per sobre a la que es va registrar al febrer (+7,4%).

Es tracta de l'augment més accentuat des del 2002 i que s'atribueix la pujada de preus a l'encariment de l'energia i dels carburants, amb taxes d'inflació del 28,8% i del 18,9%, respectivament. Al conjunt de l'Estat, l'IPC va registrar una taxa de variació interanual del 9,8%, la més alta des del maig de 1985.

Sectors més inflacionistes

A Catalunya, han estat inflacionistes pràcticament tots els sectors tret de la comunicació. A banda de l'energia i els carburants, destaca l'encariment dels aliments i les begudes no alcohòliques en un 6,4% respecte a l'any passat. En la mateixa mesura també es van disparar els preus del vestit i el calçat (+6%) i els mobles i articles de la llar (+3,9%). Els preus en l'àmbit de la restauració i l'hoteleria van escalar un 3,4% i les begudes alcohòliques i el tabac un 2,9%. En el nivell més baix de l'encariment de preus se situen la sanitat, l'ensenyament i l'oci i la cultura amb increments del voltant de l'1,5%.

La inflació subjacent, que no té en compte els productes energètics ni els aliments no elaborats, que també creix 4 dècimes i se situa en el 3,4%; la xifra més alta des del 2008. Els sindicats es mostren molt preocupats, especialment pels col·lectius més vulnerables i amb salaris baixos. També per la dificultat que comporta per la recuperació econòmica després de la pandèmia.

Ricard Bellera, de CCOO apunta a Ràdio 4 la necessitat de seguir adoptant mesures per pal·liar l'encariment de l'electricitat i els carburants, aprofundir en els escuts socials com la Renda Garantida de Ciutadania i garantir l'actualització dels salaris. Dos clars exemples són els treballadors de la neteja de Barcelona, que ja han convocat vaga del 24 al 29 d'abril per l'increment de l'IPC. La millora salarial per la inflació també és un dels temes centrals de les reivindicacions de la CGT que ha portat a convocar aturades a SEAT a la planta de Martorell.

Mentrestant, el responsable d'estudis i polítiques sectorials de PIMEC, Moises Bonal, es lamenta que l'escalada dels preus suposa perdre productivitat i competitivitat per les empreses de mida mitjana i petites.