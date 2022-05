Els sindicats reivindiquen millores salarials

Els sindicats han tornat a sortir al carrer coincidint amb l'1 de Maig, Dia del Treballador, per reivindicar la recuperació del poder adquisitiu i un major control de preus davant l'escalada dels darrers mesos. Les manifestacions s'han estès per tot el territori després de dos anys a mig gas per la pandèmia. El 2020, pocs dies després d'haver-se aixecat el confinament total, es van fer concentracions virtuals, mentre que l'any passat sí que es van fer marxes però molt limitades, amb distància de seguretat i mascaretes o fins i tot estàtiques.

Els principals sindicats lamenten l"immobilisme" de les patronals en les negociacions que s'estan duent a terme per fer un pacte de rendes que permeti millorar els salaris de forma moderada per contrarrestar la inflació que s'ha disparat els últims mesos.

Manifestacions

Milers de persones han participat a les marxes convocades per les organitzacions sindicals. La que ha aplegat més gent s'ha fet al centre de Barcelona sota el lema "La solució: pujar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats", convocada per CCOO i UGT.

Els secretaris generals d'aquests sindicats, Javier Pacheco i Camil Ros, han reclamat la necessitat imperiosa de concretar ja millores salarials i han avisat a les patronals que no pensen signar cap conveni col·lectiu que no incorpori clàusules de revisió salarial. També han denunciat que hi ha empreses que "estan pujant preus sense cap tipus d'escrúpol" i per això cal activar ajuts directes urgents per a les persones més vulnerables.

“✊ El sindicat @ccoocatalunya reclama mesures urgents per fer front a la pobresa provocada per l'increment dels preus | @RTVECatalunya



��️ Javier Pacheco: "Plantegem una transferència de rendes"#DiadelTreball #PrimerdeMaig



➕ Notícies a https://t.co/YCp3Aos2zu pic.twitter.com/4kHjSqJVZ7“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 1, 2022

“✊ La @ugtcatalunya veu "imprescindible" que les empreses pugin els sous perquè els treballadors no es vegin perjudicats per la inflació | @RTVECatalunya



��️ Camil Ros: "No ens poden dir que no poden"#DiadelTreball #PrimerdeMaig



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/hT52zGnvEN“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 1, 2022

Els líders sindicals han explicat que per evitar conflictes en el futur demanaran al Govern que la indexació dels salaris a la inflació es blindi per llei, de manera semblant al que es fa ara amb les pensions, i plantejaran mobilitzacions si les empreses es tanquen en banda i es neguen a negociar increments de sous.

Altres sindicats, com la Intersindical, la CGT i USOC, s'han desmarcat de la manifestació principal i han optat per fer els seus propis actes. Això sí, el fil conductor de la reivindicació ha estat el mateix: cal actuar de forma immediata per evitar que la classe treballadora perdi poder adquisitiu i buscar fórmules que aturin l'empobriment de la població.

“✊ La @LaIntersindical exigeix canviar el model de negociació col·lectiva a l'Estat i a Catalunya | @RTVECatalunya



��️ Sergi Perelló: "Portem 40 anys perdent drets de manera contínua"#DiadelTreball #PrimerdeMaig



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/SWniTkK7RY“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 1, 2022

“✊ La @CGTCatalunya demana clàusules de revisió salarial per garantir el poder adquisitiu | @RTVECatalunya



��️ Pedro Ortiz: "Estem assistint a un empobriment molt bèstia"#DiadelTreball #PrimerdeMaig



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/qHfxvLbOPq“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 1, 2022