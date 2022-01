Els secretaris generals d'UGT i CCOO, José María Álvarez i Unai Sordo, s'han traslladat aquest divendres a Barcelona per convèncer Esquerra Republicana de les bondats de la reforma laboral que el govern espanyol va pactar a finals de l'any passat amb les patronals i els sindicats.

Els sindicats diuen que és "molt important" que el decret llei, que s'ha de convalidar dijous vinent al Congrés dels Diputats, rebi l'aval d'una àmplia majoria de les formacions polítiques perquè els treballadors notin que les polítiques "de progrés" milloren la seva vida. Els sindicats han incrementat la pressió sobre partits com Esquerra Republicana i el Partit Nacionalista Basc, que s'han mostrat reticents fins ara a donar el vist-i-plau al text tal com està i sense introduir-hi esmenes. Segons Álvarez, no convalidar el decret llei seria "el mateix que votar a favor de la legislació del PP", mentre que en la mateixa línia, Sordo ha advertit que la tramitació de la llei pot acabar com "el rosari de l'aurora".

Just abans de celebrar una assemblea conjunta a les Cotxeres de Sants, els sindicats han advertit a les forces polítiques d'esquerra que la no convalidació del decret llei el pròxim 3 de febrer suposaria 'de facto' el trencament del bloc que va donar suport a la investidura. Amb tot, el secretari general de CCOO ha afirmat que és "optimista". "Crec que es convalidarà perquè l'escenari alternatiu em sembla impensable, surrealista", ha dit Sordo.

Ruptura de la legislatura

Segons el líder de CCOO, el 'no' a la reforma laboral podria "deteriorar una legislatura que és molt important que arribi fins al final", en plena recuperació econòmica, amb el desplegament dels fons europeus i en ple auge de l'extrema dreta. Davant d'aquest context, Sordo ha demanat reforçar l'agenda social del govern espanyol perquè "els treballadors interpretin que les majories de progrés milloren la seva vida".

Els dirigents sindicals han defensat que l'argument "fonamental" que hauria de portar partits com la CUP o ERC a donar suport a la reforma laboral és valorar el que hi ha al text, com ara la limitació de la temporalitat o la ultraactivitat indefinida dels convenis, i no el que no s'ha negociat, com ara el manteniment de la retallada de la indemnització pels acomiadaments. "No hi ha una alternativa. Hi ha el reial decret o tornar a la situació que hi havia abans", ha dit Álvarez.

En aquest sentit, l'exsecretari general d'UGT de Catalunya ha interpel·lat directament als partits polítics catalans. "Em sembla que ERC hauria de donar-hi suport, com ho hauria de fer el PDeCat i la resta de forces polítiques catalanes perquè és especialment beneficiós per Catalunya". També s'ha dirigit a les formacions polítiques del país l'actual secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros. "Els que diuen que aquest acord no és el que Catalunya necessita, han de recordar que un dels llocs on té més impacte la prioritat aplicativa del conveni d'empresa és a la demarcació de Barcelona", ha dit.

Les cúpules de CCOO i UGT han demanat als partits que facin les peticions per millorar el marc laboral en un altre moment i amb altres mecanismes, però que ara donin llum verda a un text que "millora les condicions de la vida de la gent" i "canviarà la cultura del treball" del país, segons el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco.

"Demanem seriositat, aquí no s'acaba res. Aquest decret no és un punt laboral final de la legislatura", ha afegit Sordo, en la mateixa línia. A tall d'exemple, el líder de CCOO ha parlat de l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que es començarà a negociar el 7 de febrer.