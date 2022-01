El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya (CCOO), Javier Pacheco, critica durament "el circ polític" i la polarització de les negociacions de la reforma laboral entre les diferents forces polítiques. Pacheco assenyala que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) "no sap del que parla" quan anuncia el seu vot negatiu a la reforma i diu que es tracta d'un "error radical, probablement dels més importants dels darrers anys". En una entrevista al 'Cafè d'idees', ha carregat contra els republicans i els hi ha demanat que mirin la reforma laboral sense el "prisma de l'electoralisme i la política".

Proposa altres "mecanismes" a ERC

Javier Pacheco lamenta que ERC hagi incrementat la seva oposició a la reforma la darrera setmana i els proposa altres "mecanismes" més enllà del model legislatiu per arribar a acords: "Tenen diferents carrils per poder arribar a acords i alguns dels plantejaments que fan poden rebre el suport fins i tot de la CEOE". Pacheco demana "una mirada diferent" al debat "simplista" i "demagògic" sobre la reforma laboral, i defensa els punts forts d'aquesta modificació, com que "limitarà" la temporalitat, passant del 20% al 10%.