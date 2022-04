La pujada dels salaris marcarà l'1 de maig 

Els sindicats UGT i Comissions Obreres a Catalunya preparen un primer de maig marcat per reivindicacions salarials per fer front a la crisi de preus. Així, el dia Internacional del Treball enguany se celebrarà amb el lema 'La solució: augmentar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats'.

A més, tornaran les manifestacions als carrers després de dos anys de pandèmia. La principal serà diumenge al matí a Via Laietana de Barcelona.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga , el líder de Comissions Obreres a Catalunya ha destacat que les mesures anticrisi del pla de xoc són insuficients i reclama mantenir el poder adquisitiu de la classe treballadora davant la inflació actual: " No és culpa dels treballadors, sinó d'una política de preus energètics que està arrossegant al conjunt de l'economia" . En aquest sentit, Pacheco carrega contra la "política canibalista" que determina els preus de l'electricitat: "És insultant el que està passant amb la política energètica".

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco demana un "exercici de responsabilitat" que segons ell implica garantir la revisió salarial, ja que ha criticat que mentre s'apugen els preus no ho fan el salari . En aquest sentit, ha alertat als governs que no "caiguin en el parany" de donar ajuts ràpids i fàcils a les empreses sense que vagin condicionats a la millora del poder adquisitiu dels seus treballadors.

Tot i que UGT i Comissions Obreres plantegen la diada de diumenge en part de celebració, perquè els drets han millorat amb la reforma laboral, tampoc amaguen una part de reivindicacions. Adverteixen a la patronal que els salaris han de créixer per fer front a la crisi de preus.

L'amenaça de la conflictivitat laboral

També el seu homòleg a l'UGT, Camil Ros, insta els empresaris a oblidar-se de la recepta de la contenció salarial, i alerten d'un augment immediat de la conflictivitat laboral a les empreses si això passa. Ros ha criticat que sobre el pacte de rendes hi ha "immobilisme" de la patronal, sobretot quan es parla de revisió salarial, i ha advertit que si tant la CEOE com el Govern central no s'obren de mires s'acabarà traduint en més conflictivitat als centres de treball.

A banda de a la patronal, els sindicats també demanen accions a l'administració per evitar una nova crisi, com l'ajut de 300 euros per qui tingui una renda inferior al salari mínim interprofessional.