Los sindicatos dan por rotas las negociaciones con los empresarios para una subida salarial

No hay acuerdo para subir los salarios este año. Los sindicatos dan por cerradas las negociaciones después de reunirse en la mañana de este jueves con los empresarios. Explican que la patronal no acepta que haya cláusulas de revisión salarial, algo que UGT y CC.OO. consideran imprescindible. La CEOE no habla de ruptura, pero cree que el acuerdo es muy complicado y pide responsabilidad ante la amenaza de movilizaciones.

“��ÚLTIMA HORA | Sindicatos y empresarios dan por rotas las negociaciones para un acuerdo salarial



◾️ El obstáculo, la clausula de revisión salarial que UGT y CCOO consideran fundamental incluir a cierre de cada ejercicio



— Radio 5 (@radio5_rne) May 5, 2022

La cláusula de garantía salarial, que actualiza a fin de año los sueldos de los trabajadores conforme a la inflación, es indispensable para los sindicatos ante la incertidumbre de los precios e inasumible para una patronal que considera que puede generar efectos de segunda vuelta.

Los sindicatos dan por rotas las negociaciones CC.OO. ha anunciado este jueves que "la movilización y el conflicto serán inevitables" ante una postura empresarial que sigue "frenando el desarrollo de la negociación colectiva". Para el sindicato, "teniendo en cuenta el crecimiento de la inflación, la inestabilidad e incertidumbre de los precios, la cláusula de revisión salarial es fundamental, como única garantía de mantenimiento del poder de compra de los salarios", han asegurado en un comunicado. Desde CC.OO., explican que las empresas mantienen su postura de no contemplar en un acuerdo general dicha cláusula, por lo que las partes han dado por cerrada la mesa de negociación para este año. En este escenario, el sindicato apuesta por "desplegar con mayor intensidad el desarrollo de la negociación colectiva, tanto en el ámbito sectorial como en el de empresa", además de impulsar "materias que contribuyan al desarrollo de aspectos de la reforma laboral reciente y en la normativa pactada en el diálogo social". 06.13 min España a las 8 fin de semana - CCOO y UGT salen a la calle: "Es absolutamente necesario una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo" - Escuchar ahora UGT, por su parte, también da por concluidas las negociaciones sobre la subida salarial, pero afirma que quedan otros temas por negociar y que seguirán las reuniones al respecto. Esto se produce después de que ambos sindicatos convocaran una manifestación el pasado 1 de mayo para reivindicar los derechos laborales, entre ellos una subida de salarios.