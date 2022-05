Comissions Obreres augura més vagues i mobilitzacions

El màxim responsable de Comissions Obreres (CCOO) a Catalunya augura un període de "més conflictivitat laboral, amb mobilitzacions i vagues" després del trencament aquesta setmana de les negociacions entre patronal i sindicats sobre les línies generals de la negociació col·lectiva. Segons Javier Pacheco, el fet de no haver-se pogut assolir un acord amb relació a l'anomenant pacte de rendes és "una injustícia" perquè "les empreses incrementen preus per assegurar els seus marges i no volen pagar els salaris corresponents". En aquest sentit, acusa directament la gran patronal espanyola, la CEOE, de posar en risc la recuperació de l'economia després de la pandèmia per "estar dient que no a garantir el poder adquisitiu dels treballadors, el creixement del consum intern al noste país".

Sobre el futur d'un dels sectors més importants a nivell d'ocupació de Catalunya, com és el turístic, Pacheco recorda que ara "tenim l'oportunitat de consolidar el segell social de caràcter turístic". L'objectiu, diu el secretari general de CCOO, és que "s'escampi un model que han pactat patronals, sindicats i administracions per promocionar un model de turisme diferent, no el low-cost i el de la precarietat".

Un exemple de sostenibilitat ambiental però també social i econòmic que a CCOO voldrien que es fes palès a la candidatura per acollir els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. De fet, Pacheco defensa la celebració de l'esdeveniment com una ocasió de "donar recorregut i progrés a una zona, com el Pirineu de Lleida, que està molt deprimida" però avisa que no acceptarien "un model d'explotació del nostre espai de muntanya només amb caràcter especulatiu".

Pel que fa a l'espionatge que haurien patit desenes de dirigents polítics i representants civils de l'independentisme, Javier Pacheco és partidari d'aclarir que totes les actuacions s'hagin fet de manera legal. Ara bé, creu que no s'haurien de fer tants escarafalls tenint en compte que avui "la intervenció de tots els mitjans digitals i telemàtics per controlar l'ús social el tenim també en l'àmbit comercial", i que sovint "les empreses saben més de nosaltres que el CNI".

D'altra banda, el secretari general de CCOO a Catalunya, reivindica la representativitat de les organitzacions sindicals i el paper fonamental del sindicat que encapçala amb 146.000 afiliats, "més que el conjunt dels afiliats de tots els partits polítics a Catalunya", i demana no menystenir la participació a les manifestacions del Primer de Maig.