Frenada en la recuperació de l'atur a Catalunya

El nombre de persones ocupades a Catalunya ha baixat lleugerament els primers mesos d'aquest any. La creació d'ocupació, per tant, ha perdut el ritme de recuperació després de diversos trimestres seguits de millora, a causa en part per la destrucció de treball que suposa la fi de la campanya de Nadal. Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa, la taxa d'atur s'ha situat en el 10,23% amb un total de 394.200 persones desocupades.

Malgrat el repunt negatiu, es tracta de la segona taxa d'atur més baixa des del 2008 i es manté més de tres punts per sota la mitjana espanyola, amb una taxa del 13,65%. Solament el sector de la construcció ha contractat més gent en aquests tres mesos, encara tots els sectors de l'activitat econòmica tenen més ocupats que ara fa un any.

"�� La taxa d'atur repunta un 1,2% a Catalunya segons l'EPA del primer trimestre.

�� Ara hi ha 40.900 ocupats menys









Segona comunitat on més ha baixat l'atur Al conjunt de l'estat, l'atur ha augmentat un 2,3% en el darrer any, el que suposa 70.900 persones més que el primer trimestre del 2022. Així, la taxa de persones desocupades que es troben en edat de treballar s'ha situada en el 13,65%, amb 3,17 milions de desocupats. Per comunitats, Catalunya és la segona on més ha baixat l'atur durant l'exercici de 2021, situant-se només per darrere d'Andalusia i seguida de la Comunitat Valenciana. Al territori català és on s'ha destruït més ocupació en els últims tres mesos respecte al quart trimestre del 2021, mentre que a Espanya s'han creat 878.000 ocupacions. Quan a la població activa, durant el primer trimestre de l'any va disminuir en 42.100 persones, un 1,08% menys que tres mesos abans, mentre que en el conjunt d'Espanya van caure en 29.400, un 0,13% menys. "Augmenta l'atur durant el primer trimestre del 2022 fins a les 41.000 persones.

Suposa un lleuger ascens respecte al trimestre anterior









Construcció, l'únic sector que guanya ocupació El sector de la construcció ha estat l'únic a Catalunya que va aconseguir generar ocupació durant el primer trimestre d'aquest any amb 11.800 persones més que el trimestre anterior. No obstant això, durant tot l'any ha perdut 6.600 llocs de treball. En la resta de sectors ha passat totalment el contrari, ja que el nombre de persones treballadores es va reduir en termes intertrimestrals, però va créixer durant l'any. Així, l'agricultura va sumar 56.800 ocupats a finals de març, 2.300 menys que el desembre, però 10.100 més que el primer trimestre de 2021. En el cas de la indústria, el sector va perdre 11.100 empleats respecte al trimestre anterior, tancant el mes de març amb 577.100 ocupats. En termes interanuals, però, vora 6.000 treballadors van incorporar-se a l'activitat. Pel que fa als serveis, també ha perdut treballadors durant aquests primers tres mesos, però n'ha guanyat 73.900 respecte al març de 2021.

Les dones pateixen més atur Les dones segueixen sent les que més pateixen atur a Catalunya respecte als homes. Segons les dades de l'EPA, la taxa d'atur femenina es va situar en el 10,85%, mentre que la masculina va ser del 9,66%. Malgrat la diferència, la taxa d'atur femenina es va reduir vuit dècimes respecte al trimestre anterior, mentre que la masculina en va augmentar vuit.

Torrent celebra la millora interanual de l'atur El Govern català considera que les darreres dades de l'EPA posen de manifest "la solidesa i la resiliència" del mercat de treball català. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat la millora interanual de les dades d'ocupació i ha remarcat "l'esforç del teixit empresarial i de la Generalitat" amb la posada en marxa de polítiques actives d'ocupació, ajudes i polítiques d'estímul al consum. “�� El Govern considera que les dades de l'EPA posen de manifest "la solidesa i la resiliència" del mercat de treball.







Malgrat que Catalunya ha perdut ocupats en termes intertrimestrals, Torrent ha assenyalat que la reducció és un símptoma d'una "normalització" que ja estava prevista i confia a consolidar unes bones dades d'ocupació durant els pròxims mesos.