L'atur trenca al gener 10 mesos seguits de millora

El final de la temporada de Nadal i els efectes de les restriccions per la sisena onada van inflar les llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya amb 2.644 nous aturats inscrits. Amb l’increment del 0,72%, habitual al mes de gener, es trenquen pràcticament 10 mesos seguits de millora. Malgrat tot, en termes absoluts, és la millor en aquest mateix mes des de 2008.

Les dades de Catalunya van en la mateixa direcció del conjunt de l’Estat , on l’atur ha pujat un 0,5% amb 17.173 nous inscrits . De fet, malgrat l’augment de l’atur, es tracta del millor comportament dels darrers 25 anys . A més els contractes indefinits ja suposen un 15% del total, 6 punts per sobre d’abans de l’aprovació de la reforma laboral.

Si ens mirem el balanç anual, les dades segueixen sent de rècord. L’atur registrat al SOC queda en 371.802 inscrits, un 26,8% menys que fa un any . Són 136.279 aturats menys que el gener de 2021. Pel que fa al nombre de contractes, han crescut en un 24,5% (225.000).

Reducció rècord en el darrer any

Més feina que abans de la pandèmia

Per la seva banda, els efectes de la sisena onada també s’han notat pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, amb 36.617 ocupats menys. Així, els afiliats cauen per sota dels 3,5 milions, 135.623 més (+4%) que el gener de fa un any. D’aquesta manera, el gener es tanca amb 62.800 treballadors més que abans de l’esclat de la pandèmia, el març de 2020.