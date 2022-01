L'atur es redueix durant el 2021 en un 25,8% a Catalunya

El 2021 serà recordat com un dels millors anys pel que fa a l’ocupació. La recuperació del més dur de la pandèmia va ajudar a rebaixar el nombre de desocupats registrats als Serveis d’Ocupació de Catalunya fins als 369.158, Són 128.453 aturats menys, un 25,8% per sota del 2020. S’assoleix el nivell més baix en 13 anys, concretament des de desembre de 2007.

Malgrat tot, el desembre la millora va ser molt més moderada. En prou feines va baixar en 664 persones registrades (-0,18%), molt per sota del que ho va fer al novembre (2,15%), però prou per a encadenar 10 mesos seguits de descensos. La comparativa és encara més pronunciada si agafem les dades de desembre del conjunt de l’Estat on la reducció va ser de 76.782 aturats al desembre (-2,41%), i el nombre total d'aturats s'ha situat en els 369.158.

Recuperació dels nivells prepandèmia El conseller de Treball, Roger Torrent, ha destacat que el "descens històric" que suposen que el desembre hagi estat un dels millors mesos en matèria d'ocupació dels darrers 15 anys. En aquest sentit, Torrent s'ha mostrat "moderadament optimista" perquè el 2022 sigui "l'any de la consolidació de la recuperació" a Catalunya.



��️ "L'economia catalana s'ha sobreposat a la pandèmia" | @RTVECatalunya



El secretari de Treball de Comissions Obreres a Catalunya, Ricard Bellera, destaca a Ràdio 4 que en els darrers dos anys, des d'abans de l'esclat de la covid-19, s'han recuperat uns 60 mil afiliats a la Seguretat Social i hi ha uns vint-mil registrats menys a l'atur. Per aquest motiu conclou que "les dades són bones" perquè s'han recuperat les xifres prepandèmia, tot i que la temporalitat (85% dels contractes de desembre) segueix sent "massa alta". De la seva banda, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha destacat que les dades de desembre han estat "dolentes" si es té en compte l'evolució habitual. La reducció del 0,18% intermensual contrasta amb les dades d'Espanya, del 2,45%, com també contrasta la pèrdua d'afiliació a darrer dia del mes de 14.422 persones a Catalunya respecte a les que hi havia al mes de novembre, a diferència de l'increment que ha tingut el conjunt de l'Estat.

Alentiment de la contractació al desembre El sector de serveis ha estat el que ha liderat la baixada de l'atur a Catalunya al desembre, amb 1.056 aturats menys respecte al mes anterior, seguits pel col·lectiu de persones sense ocupació anterior, amb 428 aturats menys, i d'agricultura, amb 121. En canvi, en la indústria, l'atur al desembre ha crescut en 497 persones, i en la construcció ho ha fet en 447 aturats. L'atur baixa per novè mes consecutiu a Catalunya Un dels indicadors que marca un punt d'inflexió negatiu és la contractació. Tot i la campanya de Nadal, al desembre s'han registrat 221.165 contractes, el què suposa una disminució de 61.307 contractes (-21,70%), dels quals 32.765 són indefinits i 188.400 són temporals. Així, els contractes indefinits van representar el 14,8% del total de contractes registrats, i els contractes temporals, el 85,18%.

L'atur creix a Tarragona L'atur ha baixat a la província de Barcelona, amb 559 aturats menys (-0,21%), fins als 265.789; a Girona, amb 217 menys (-0,60%), fins als 35.763 aturats; i a Lleida, amb 145 menys (-0,71%), fins als 20.346. En canvi, a Tarragona els aturats han pujat en 257 persones, amb un increment del 0,55%, fins a les 47.260. Les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya registren una caiguda històrica d'aturats Per sexe, les dones representen el 56,97% dels aturats a Catalunya al desembre, amb un total de 210.323 aturades, mentre que els homes suposen el 43,02%, amb 158.835.