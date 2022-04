Des que van començar les restriccions a la mobilitat per la pandèmia que no es veia el moviment d'aquests dies als ports i aeroports del país. Aquest cap de setmana han arribat 5 grans creuers i fins al Dilluns de Pasqua n'arribaran una vintena més. També a l'aeroport del Prat es noten les ganes de viatjar. Si no fos per l'obligació de portar mascareta res faria pensar que encara estem en pandèmia.

02.01 min El turisme deixa enrere la covid

Segons AENA, durant aquesta Setmana Santa hi ha programades més de 8.000 operacions d'aterratge i enlairament, cosa que fa que el nivell d'activitat en aquesta infraestructura ja estigui per sobre del 80% que hi havia l'any 2019 a les mateixes dates.

És una recuperació de la mobilitat que avança al ritme de l'increment de la presència de turistes, que a Barcelona va recuperant els pols, en alguns casos més ràpid del que es preveia.

01.08 min Barcelona recupera el turisme internacional

Les xifres d'ocupació previstes en funció de les reserves són molt altes, tot i que encara hi ha un 20% dels hotels tancats.