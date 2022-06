L'Informatiu L'IPC colpeja l'estabilitat de l'economia La inflació encadena dos mesos consecutius d'augment després de la moderació del mes d'abril. No només el conflicte bèl·lic a Ucraïna n'és el... 00:01:50

L'IPC colpeja l'estabilitat de l'economia Sinopsis La inflació encadena dos mesos consecutius d'augment després de la moderació del mes d'abril. No només el conflicte bèl·lic a Ucraïna n'és el responsable. També l'augment de la demanda després del confinament i l'especulació energètica escanyen la butxaca del consumidor. Ficha técnica Géneros Cataluña Idiomas Catalán

