La vida s'encareix, tot i les mesures per fer front a la crisi de preus

01:42

L'increment de la inflació es deu principalment a l'encariment dels carburants, dels aliments i també hi influeix l'activitat turística.

Els preus no s'aturen i segons la dada avançada que hem conegut aquest dimecres de l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC supera ja els dos dígits. Des dels anys 80 que els preus no arribaven a aquests nivells, fruit en bona part de la guerra a Ucraïna. Els experts critiquen que les mesures que ha adoptat el Govern central tampoc estan calmant les aigües.

La inflació anual es dispara fins al 10,2%, aquesta dada no es veia des del 1985. Si finalment es confirma, que serà d'aquí setmanes, suposaria un augment d'un punt i mig en la taxa anual. L'increment es deu principalment a l'encariment dels carburants, dels aliments i també hi influeix l'activitat turística. Hotels, bars i restaurants han apujat preus els darrers mesos.

Des de la Generalitat, el conseller d'economia parla fins i tot de nova pandèmia. Els sindicats critiquen que les mesures que ha aplicat el Govern per pal·liar l'alça de preus no estan funcionant del tot, alhora que lamenten que alguns oligopolis s'està omplint les butxaques.



L'economista Alfons Fernández també exposa que les dades es poden començar a suavitzar a finals any | Àlex Cabrera