Escepticisme del sector de l'alimentació davant l'anunci de Díaz de regular els preus

Escepticisme i descontent en el sector de l'alimentació davant la proposta feta per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de topar el preu d'alguns productes bàsics, per tal de contribuir a reduir l'encariment dels preus dels aliments dels últims mesos i combatre la inflació que es manté per sobre del 10 %.

Unió de Pagesos i les patronals d'algunes cadenes de supermercats, en declaracions a l'ACN, avisen que és una mesura pot ser poc efectiva o contrària a la normativa europea. En aquest sentit, el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (Cedac), Roger Gaspa, explica que el sector està disposat a seure amb el govern espanyol per abordar possibles solucions a l'encariment de la cistella de la compra, i recorda que "fa mesos" que les patronals proposen rebaixar l'IVA d'alguns articles.

Una altra part del sector primari opta per una baixada d'impostos dels aliments i controlar la pujada de preu dels mateixos des del moment de recollida fins que arriba al supermercat.